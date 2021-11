Tom Lüthi (22.): «Müssen Riesenschritt machen»

Tom Lüthi bestreitet in Portimão den vorletzten Moto2-Grand Prix seiner Rennfahrerkarriere. Für den Kalex-Piloten aus dem Pertamina Mandalika SAG Team begann das Wochenende nur mit Rang 22.

Auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» lief es für Thomas Lüthi am Freitag nicht nach Wunsch. Der 35-Jährige verlor im FP1 am Vormittag als 18. knapp eine Sekunde auf die Bestzeit von WM-Leader Remy Gardner. Am Nachmittag verbrachte der Schweizer das halbe Training in der Box, auch das anschließende Briefing dauerte unüblich lange.

Wo lag das Problem? «Schau dir die Platzierung an», erwiderte Tom auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Wir müssen einen anderen Weg einschlagen, um das Problem mit der Fahrwerksabstimmung in den Griff zu bekommen. Wir erhielten viele Inputs auch seitens von Kalex und meiner Crew und morgen müssen wir einfach einen Riesenschritt vorwärts machen.»

Im zweiten Training fiel Lüthi im Vergleich zur Vormittags-Session noch vier Plätze zurück, auch der Rückstand wurde mit etwas mehr als einer Sekunde leicht größer. Raul Fernandez sorgte am Nachmittag für die Tagesbestzeit.

Moto2-Ergebnis Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2 (5. November)

1. R. Fernandez, Kalex, 1:43,246 min

2. Lowes, Kalex, + 0,002 sec

3. Gardner, Kalex, + 0,122

4. Navarro, Boscoscuro, + 0,126

5. Ogura, Kalex, + 0,199

6. Canet, Boscoscuro, + 0,200

7. Bezzecchi, Kalex, + 0,317

8. Vietti, Kalex, + 0,335

9. A. Fernandez, Kalex, + 0,446

10. Vierge, Kalex, + 0,456

11. Schrötter, Kalex, + 0,480

12. Di Giannantonio, Kalex, + 0,498

13. Beaubier, Kalex, + 0,507

14. Dixon, Kalex, + 0,620



Ferner:

22. Lüthi, Kalex, + 1,068