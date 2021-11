Offiziell: Das sind die Moto2-Piloten der Saison 2022

Am Dienstagnachmittag veröffentlichte der Motorradweltverband FIM die Teilnehmerlisten für die Moto2-WM 2022. Für regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com enthält sie keine Überraschungen.

Weil NTS das Moto2-Projekt mit Ende der Saison 2021 auf Eis legte, wechselt RW Racing zu Kalex, weshalb wir neben dem deutschen Hersteller im kommenden Jahr nur noch das Forward-Team auf MV Agusta und Speed Up Racing mit Boscoscuro sehen werden.

Dafür wurde am Rande des Valencia-GP offiziell bestätigt, dass sich GASGAS an der Moto2-WM beteiligen wird. Das Aspar Team wird also auch in der zweithöchsten Klasse der Motorrad-WM die GASGAS-Fahne hochhalten.

Übrigens: Die Top-3 der am Sonntag zu Ende gegangenen Moto2-WM 2021 steigen allesamt in die Königsklasse auf, genauso der WM-Fünfte Fabio Di Giannantonio.