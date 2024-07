Luca Boscoscuro: Fahrer und Team wichtiger als Bike

Im Interview verrät Boscoscuro-Chef Luca Boscoscuro, was das Chassis aus eigenem Hause so besonders macht, welchen Einfluss der Einstieg von Pirelli hatte und ob er schon mal aus der MotoGP kontaktiert wurde.

Teil 1 des Interviews lesen Sie hier.

Wie lange dauert es, ein Chassis zu bauen?

Luca Boscoscuro: «Kompliziert ist die Konzeption des Projekts, die in unserem Fall gelöst ist. Die Herstellung eines Chassis ist kein Problem; vier Chassis können in einer Woche hergestellt werden.»

Eines der Merkmale, die man bei Boscoscuro-Chassis auf den ersten Blick erkennen kann, ist das Fehlen von Schweißnähten an den Seitenträgern. Und man hat mir erklärt, dass man den Motor nach oben und unten, vorwärts und rückwärts bewegen kann. Können Sie sagen, dass Ihr Chassis mehr Rennsportcharakter hat als das aktuelle Kalex-Chassis?

«Ich denke, dass die Philosophie, die wir jetzt haben, ja. Aber ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Wir gewinnen, ja, aber wie ich immer sage, wir gewinnen, weil wir einen starken Fahrer und ein sehr gutes Team haben. Das Motorrad ist wichtig, aber der Fahrer und das Team sind noch wichtiger.»

Um auf das Chassis ohne Schweißnähte zurückzukommen... Ich nehme an, Sie verwenden ein neues Fertigungssystem.

«Ja, es ist das erste Jahr, in dem wir diese Technologie verwenden. Wenn man sich immer an das hält, was die anderen machen, bleibt man am Ende bei der Dynamik, einmal vorne, einmal hinten. Wenn man vorankommen will, muss man innovativ sein.»

Sie hatten ein Team in der CEV und später in der Junioren-Weltmeisterschaft.

«Das tue ich immer noch. Wir haben drei Fahrer, von denen wir hoffen, dass sie drei Fahrer der Zukunft sein werden, denn für mich ist die Junior-WM perfekt, um als Fahrer zu wachsen.»

Immer in der Moto2?

«Ja, Moto2, denn für mich ist die Moto3 im Moment nicht die richtige Kategorie.»

Honda hat sich einmal an Kalex gewandt, um eine Schwinge für die MotoGP herzustellen, wurden Sie jemals von einem MotoGP-Werk kontaktiert?

«Nein, bislang nicht. Was Sie über Honda gesagt haben, ist normal. Denn die japanischen Fabriken brauchen eine Werkstatt in Europa, um ihre Teile entwickeln zu können, damit sie so schnell wie möglich auf der Strecke sein können. Wenn man 10.000 Kilometer entfernt ist, ist alles viel komplizierter. Das Problem mit den japanischen Marken ist, dass sie das neue Reglement nicht verstanden haben. Denn die Aerodynamik macht einen unglaublichen Unterschied aus.»

Glauben Sie, dass der Einstieg von Pirelli die Leistung des Boscoscuro beeinflusst hat? Haben Sie sie besser verstanden als Ihre Konkurrenten?

«Nein. Wenn wir bei Dunlop geblieben wären, hätten wir meiner Meinung nach einen noch größeren Vorsprung gehabt. Denken Sie an die Rennen, die wir am Ende der letzten Saison gewonnen haben. Mit den Dunlops war es komplizierter, sie auf die richtige Temperatur zu bringen und sie gut funktionieren zu lassen. Und wir haben viel in diese Richtung gearbeitet.»

Das Team Aspar hat Ihr Chassis verwendet, nicht wahr?

«In den Jahren 2020 und 2021.»

Und sie kamen von Boscoscuro.

«In dieser Zeit hat das Motorrad nicht zu 100 % funktioniert.»

Warum war das so?

«Weil Dunlop die Reifen gewechselt hat. Denn beim ersten Test mit Aron Canet, in Jerez oder Portimão, ich weiß es nicht mehr, haben wir eine Rennsimulation gemacht, um das Rennen zu gewinnen. Das Problem war, dass wir in Katar einen Reifen fuhren, mit dem wir konkurrenzfähig waren. Aber als wir nach Europa zurückkamen, hat Dunlop den Reifen gewechselt. Diesen Reifen hatten wir bei einem Test verwendet und er lief gut, aber am Ende war er nicht mehr derselbe. Das war in der Covid-Saison, als wir keine Gelegenheit zum Testen hatten, und das hat uns total konditioniert. Das Problem, nicht nur für das Motorrad, sondern auch für das Auto, besteht darin, das Fahrwerk so zu gestalten, dass der Reifen seine beste Leistung bringt. Es geht nur darum, den Reifen auf die richtige Temperatur zu bringen, das ist der Schlüssel. Wenn wir über eine Fahrwerkseinstellung sprechen, geht es darum, dass der Reifen gut funktioniert.»

Teil 3 des Interviews lesen Sie morgen.