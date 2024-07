Luca Boscoscuro: Hier, um den besten Fahrer zu finden

Boscoscuro stellt vier der Maschinen, die in der Moto2 gerade in den Top 5 sind. Im Interview spricht Luca Boscoscuro über seinen Weg zum Chassis-Hersteller und was das Maximum ist, was sein Team bereitstellen kann.

Luca Boscoscuro nahm als Fahrer an der Weltmeisterschaft teil, immer in der 250-ccm-Kategorie, aber die sportlichen Erfolge kamen zu ihm als Manager und Eigentümer des Teams Speed Up. Aber der Name Boscoscuro hat sich im Rennsport durchgesetzt, weil die unter diesem Namen hergestellten Chassis so bekannt geworden sind: Von den ersten fünf der vorläufigen Moto2-Rangliste sind vier mit Boscoscuro-Chassis unterwegs.

Wenn es etwas gibt, das Luca Boscoscuro charakterisiert, dann ist es, dass er nicht um den heißen Brei herumredet und in der Lage ist, einen Fahrer mitten in der Saison vom Motorrad zu nehmen, wenn er denkt, dass er nicht so gut ist, wie er sollte. Bei ihm ist weiß gleich weiß und schwarz gleich schwarz, Grautöne gehören nicht zu seiner Farbpalette.

Ein weiteres Merkmal von Boscoscuro ist, dass die Jahre, die er im Umfeld von Jan Witeveen und Gigi Dall'Igna bei Aprilia verbracht hat, spürbar sind. Es wird auch im Laufe des Interviews deutlich, dass sein Führungsstil dem des jetzigen Ducati-Ingenieurs sehr ähnlich ist.

Wann und wie sind Sie zum Chassis-Hersteller geworden?

Luca Boscoscuro: «Als die Moto2 im Jahr 2010 begann, war geplant, mit einer Aprilia zu fahren. Aber Monate vor dem Start der Saison, im November, kam alles zum Stillstand. Dann, anderthalb Monate vor dem Start, beschlossen wir, selbst ein Motorrad zu bauen. Zuerst haben wir uns an einen Konstrukteur gewandt, aber 2012 wurde das Motorrad bereits zu 100 % in Italien hergestellt.»

Aber die Legende, dass Sie mit einem Aprilia-Chassis gestartet sind, ist also nicht wahr?

«Nein, das ist völliger Unsinn.»

Erklären Sie mir eines: Sie haben Ihr eigenes Team und verkaufen Ihr eigenes Material an andere, um Sie zu schlagen? Ist das nicht eine paradoxe Situation?

«Zunächst einmal komme ich aus dem Sport. Ich will natürlich, dass mein Team gewinnt, aber zuerst muss mein Bike gewinnen. Das ist keine so seltsame Herangehensweise, ist das nicht auch bei Ducati der Fall? Jetzt ist Pecco Erster, aber bis letzte Woche war Martin, der in einem Satellitenteam ist, Erster.»

Und im Fall von Boscoscuro – ist das Material, das Sie dem anderen Team zur Verfügung stellen, das gleiche wie Ihr Team?

«Das gleiche, 100 %.»

Und was ist mehr ein? Das Team oder der Verkauf von Chassis?

«Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass eine Rennabteilung Geld verdient. Denn um sich weiterzuentwickeln, muss man ständig Geld investieren. Denn für mich ist die Moto2-Kategorie die komplizierteste von allen. Die Leute im Allgemeinen verstehen das nicht so gut. In der Moto2 gibt es viele Dinge, die für alle gleich sind, der Motor, die Reifen, die Elektronik, die Aufhängungen bis zu dieser Saison, die in die WP gekommen ist. Technisch gesehen ist die Gleichheit maximal, wir fahren alle sehr gleich. Verbessern ist sehr kompliziert. Man muss Geld investieren und das für einen kleinen Teil.»

Bei Kalex werden die Daten aller Fahrer gesammelt, und dann werden die Informationen je nach den Problemen, die jeder einzelne haben könnte, verwaltet. Wie handhaben Sie das?

«Kalex hat 24 Motorräder, wir haben vier, verteilt auf zwei Teams. Wir haben nach jeder Sitzung ein kleines Treffen, um zu sehen, ob jemand ein Problem hat. Es ist ein sehr einfaches Management.»

Sie stellen dem MT-Team also zum Beispiel die Daten für die Fahrwerksabstimmung zur Verfügung?

«Ja, so wie sie es auch mit uns machen.»

Und Ihre Fahrer beschweren sich nicht darüber?

«Warum sollten sie protestieren? Letztendlich schaut man darauf, was der andere macht, und der andere schaut darauf, was man macht. Alle Piloten haben die Chance, sich zu entwickeln. Für mich muss in erster Linie das Motorrad gewinnen. Zweitens muss unser Fahrer gewinnen. Deshalb teilen wir uns alle die Daten. Wer von dort aus am besten arbeitet, gewinnt.»

Das System ist sehr Ducati-mäßig, nicht wahr?

«Das ist nichts anderes als das, das bei Aprilia schon immer angewandt wurde.»

Das heißt, zu Zeiten von Dall'Igna.

«Ganz genau.»

Mark VDS wird in der nächsten Saison bei Ihnen sein und ich habe gehört, dass Sie bis zu acht Motorräder auf die Strecke bringen wollt.

«Das maximale Ziel sind acht Motorräder, ja, aber das hängt immer vom Projekt des Teams ab. MT zum Beispiel ist ein Projekt eines Teams, das gewinnen will, das nicht hierher kommt, um Geschäfte zu machen. Ich möchte Teams, die dasselbe Ergebnis erzielen wollen wie ich. Ich denke, ich habe in all den Jahren gezeigt, warum ich hier bin. Ich bin nicht hier, um Geld zu verdienen, ich bin hier, um den besten Fahrer zu finden und zu versuchen, zu gewinnen. Wenn also das nächste Team kommt und ein großes Projekt hat, bin ich gerne bereit, ihm mein Chassis zur Verfügung zu stellen; aber in jedem Fall wird es maximal acht Boscoscuro geben.»

Das bedeutet, dass doppelt so viel Material hergestellt werden muss, und dafür muss man organisiert sein.

«Ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird. Die Schwierigkeit, mehr Motorräder zu bauen, liegt in den Motoren; das ist die größte Komplikation. Wir haben einen Motor, der von Triumph geliefert wird, und damit sind 80 % des Problems gelöst.»

