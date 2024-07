Tony Arbolino: Führungsrunden, aber am Ende nur 9.

Moto2-Talent Tony Arbolino war mit großen Hoffnungen in die Saison gestartet. Im Deutschland-GP lag der Italiener zwischenzeitlich in Führung, fiel dann aber zurück und wurde am Ende sogar nur Neunter.

Am Sachsenring konnte Tony Arbolino mal wieder Führungsluft schnuppern und auf einen Sieg hoffen. Der Pilot von Elf Marc VDS Racing Team lag beim Deutschland-GP zwischenzeitlich in Führung – auch wenn er das Rennen schließlich nach einem Fehler auf Rang 9 beendete.

Gestartet war Arbolino von Rang 6. Schon in der ersten Runde machte er Plätze gut, fuhr auf Rang 3. Und in Runde 7 führte er das Rennen an, lag in einer Fünfergruppe im Kampf um den Sieg vorne.

Eine Beinahe-Highsider in Kurve 7 in Runde 18 von 25 ließ dann aber den Traum vom Sieg platzen. Er fiel auf Rang 6 hinter der Spitzengruppe zurück. Sein Hinterreifen wurde beeinträchtigt, was Arbolino auf den letzten Runden Schwierigkeiten bereitete. So kam er schließlich als Neunter in Ziel – aber immerhin mit nur sieben Sekunden auf den Sieger Fermin Aldeguer.

Wieder an der Spitze - aber dennoch weitab.

Arbolino: «Das war ein langes Rennen! Es war ziemlich schwierig, den Hinterreifen zu kontrollieren und sicherzustellen, dass wir am Ende noch etwas Grip hatten. In den letzten Runden hatte ich einige Probleme, durch die ich Zeit und Positionen verloren habe.»

Der Italiener weiter: «Wir müssen verstehen, was genau passiert ist. Ich bin ziemlich wütend, denn ich glaube nicht, dass ich den Abbau des Hinterreifens verdient habe, denn ich hatte das Gefühl, dass ich ihn gut im Griff hatte. Wir haben jetzt ein klares Ziel für die nächsten Rennen, nämlich hart am letzten Teil des Rennens zu arbeiten, damit wir noch stärker sein und um bessere Ergebnisse kämpfen können.»

Der Italiener war sehr hoffnungsvoll in die Saison gestartet, rief vor dem Start die Jagd auf den Titel aus. Im Vorjahr war er zwischenzeitlich sogar also MotoGP-Mann gehandelt worden. Mit 50 Punkten liegt Arbolino aktuell auf Rang 11 der WM-Wertung. Zum Vergleich: Spitzenreiter Sergio García hat 147 Punkte.

Arbolino war am Sachsenring-Wochenende Einzelkämpfer. Sein Teamkollege Filip Salac musste aussetzen, weil er sich noch nicht ganz von seinem Unfall in Assen in der Vorwoche erholt hatte.