Triumph Triple Trophy: Trostpreis für Raúl Fernández

Raßul Fernández holte 2021 in der Moto2-Klasse die meisten Pole-Positions (7)

Den Kampf um die Moto2-Krone hat Raúl Fernández gegen Remy Gardner verloren, dennoch ging der Spanier nicht leer aus. Der Vizeweltmeister durfte sich über eine Street Triple RS aus dem Hause Triumph freuen.

Seit 2019 liefert der britische Motorradhersteller Triumph die Einheitsmotoren für die Moto2-Weltmeisterschaft. Im letzten Jahr wurde daran anknüpfend eine separate Wertung ins Leben gerufen, deren Sieger am Jahresende eine Triumph Street Triple RS 765 ccm winkt. In der Erstauflage 2020 holte sich Marco Bezzecchi diese Trophäe, in dieser Saison durfte sich Vizeweltmeister Raúl Fernández über die Auszeichnung freuen.

Der Wettbewerb, der als gesonderte Wertung neben der Weltmeisterschaftstabelle geführt wird, soll zeigen, dass es bei einem Grand Prix mehr Erfolgsgeschichten als nur den Rennsieg gibt. So erhält der Fahrer mit dem höchsten Top-Speed sieben Punkte, der Pilot, der sich im Qualifying die Pole-Position schnappt, sechs Punkte und die schnellste Rennrunde wird mit fünf Punkten belohnt. Der Sieger, also der Fahrer, der während der gesamten Saison die meisten Punkte sammelt, erhält ein Triumph Street Triple RS-Motorrad, welches von einem 765-ccm-Dreizylinder-Motor angetrieben wird, an den auch die Moto2-Aggregate angelehnt sind.

2021 schaffte es innerhalb von 16 Rennen nur einmal ein Fahrer, die Punkte in allen drei Kategorien zu holen – Raúl Fernández in Assen. Mit sieben Pole-Positions und sieben schnellsten Rennrunden feierte der 21-Jährige bereits in Portimão den Sieg der Triumph Triple Trophy.

Triumph Triple Trophy 2021, Endstand:

1. Raúl Fernández, 79 Punkte

2. Sam Lowes, 51

3. Hector Garzo, 42

4. Marcos Ramirez, 35

5. Remy Gardner, 33

6. Marco Bezzecchi, 27

7. Celestino Vietti, 19

8. Lorenzo Dalla Porta, 14

9. Somkiat Chantra, 12

10. Cameron Beaubier, 12