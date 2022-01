Valentino Rossi: «Celestino Vietti ist sehr stark»

Das Mooney VR46 Racing Team schickt in der Moto2-WM 2022 neben Klassen-Neuling Niccolò Antonelli den 20-jährigen Celestino Vietti ins Rennen. Letzterer soll laut Valentino Rossi um Siege kämpfen.

Am gestrigen Montag präsentierte Valentino Rossis VR46 Racing Team die neue Partnerschaft mit Namensgeber und Hauptsponsor Mooney, die auch das Moto2-Projekt umfasst. In der zweithöchsten Klasse wurde Luca Brivio zum Teammanager befördert und Roberto Locatelli als Rider Coach für Celestino Vietti (20) und Niccolò Antonelli (25) bestätigt. Jairo Carriles wird die Technikmannschaft von Vietti befehligen, Danilo Angeli wird Crew-Chief des Rookies.

Vietti geht in seine zweite Saison in der Moto2-WM. 2021 blieb der zweifache Moto3-GP-Sieger von 2020 lange hinter den Erwartungen zurück. Er stand als WM-Zwölfter nicht nur im Schatten des achtfachen Saisonsiegers Raul Fernandez, sondern blieb in der Wertung der Rookies auch hinter Ai Ogura zurück. Mit den Plätzen 4, 6 und 4 in den letzten drei Rennen bestätigte Vietti im Finish aber seinen Aufwärtstrend.

«Meiner Meinung nach ist er ein sehr schneller Fahrer mit großem Talent. Der Klassenwechsel bereitete ihm mehr Mühe, als ich erwartet hatte», räumte rückblickend auch Mentor Valentino Rossi ein. «Immerhin war er einer der Top-Fahrer der Moto3. Zu Beginn hatte er jedoch große Probleme, im Finale der Saison meldete er sich aber zurück – als hätte er gelernt, wie er die Moto2-Maschine steuern muss. Er hat eine Weile gebraucht, ist nun aber sehr stark.»

Daher setzt der zurückgetretene MotoGP-Star und VR46-Teambesitzer große Hoffnungen in Vietti: «Ich glaube, dass er in der kommenden Saison um Siege kämpfen kann, wir hoffen es. Er verfügt über großes Talent, das sieht man auch, wenn wir gemeinsam trainieren. Er ist sehr stark. Sein Charakter ist manchmal ein bisschen schwierig, aber vom Talent und dem Speed her ist er auf jeden Fall gut dabei», unterstrich Rossi.

Moto2-WM Endstand 2021 (nach 18 Rennen):

1. Gardner 311 Punkte. 2. R. Fernandez 307. 3. Bezzecchi 214. 4. Lowes 190. 5. A. Fernandez 174. 6. Canet 164. 7. Di Giannantonio 161. 8. Ogura 120. 9. Navarro 106. 10. Schrötter 98. 11. Vierge 93. 12. Vietti 89. 13. Roberts 59. 14. Arbolino 41. 15. Beaubier 50. 16. Bendsneyder 46. 17. Ramirez 39. 18. Chantra 37. 19. Manzi 36. 20. Dixon 30. 21. Arenas 28. 22. Lüthi 27. 23. Garzo 16. 24. Corsi 16. 25. Alduguer 13. 26. Bulega 12. 27. Dalla Porta 10. 28. Syahrin 9. 29. Nagashima 5. 30. Lopez 4. 31. Baldassarri 3. 32. Baltus 2.



Marken-WM Endstand:

1. Kalex 450 Punkte. 2. Boscoscuro 199. 3. MV Agusta 19. 4. NTS 11.



Team-WM Endstand:

1. Red Bull KTM Ajo 618 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team 364. 3. Sky Racing Team VR46 303. 4. Inde Aspar Team 192. 5. Federal Oil Gresini 173. 6. Idemitsu Honda Team Asia 157. 7. Liqui Moly Intact GP 149. 8. Petronas Sprinta Racing 123. 9. Speed Up 119. 10. American Racing 89. 11. Italtrans Racing Team 74. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 73. 13. Flexbox HP40, 56. 14. MV Agusta Forward Racing 19. 15. NTS RW Racing GP 11.