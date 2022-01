Somkiat Chantra: Ehrgeiziges Ziel für Saison 2022

Der Thailänder Somkiat Chantra will in seiner vierten Moto2-Saison mit dem Idemitsu Honda Team Asia konstant zu den schnellsten Zehn gehören. Im vergangenen Jahr gelang ihm das nur drei Mal.

Mit sechs Punkterängen und WM-Rang 18 fällt die Moto2-Saisonbilanz 2021 von Somkiat Chantra nicht berauschend aus. Immerhin konnte er im vergangenen Jahr 37 WM-Zähler einfahren. Drei Mal schaffte er es sogar in die Top-10: In Barcelona wurde er Neunter, und auf dem Red Bull Ring kam er im ersten Lauf als Achter und im zweiten Rennen auf Position 5 ins Ziel.

«Ich bin sehr zufrieden mit dem Team. Im vergangenen Jahr konnte ich mich als Fahrer und Mensch stark weiterentwickeln und die Teammitglieder halfen mir dabei sehr. Sie haben einen starken Eindruck hinterlassen, denn sie stellten mir bei jedem Rennen ein gutes Bike hin», erklärt Chantra rückblickend.

Auf die Frage nach dem Highlight der vergangenen Saison antwortet der Thailänder aus dem Idemitsu Honda Team Asia: «Bereits bei meinem ersten Besuch am Red Bull Ring fühlte ich mich fantastisch, und im vergangenen Jahr war es nicht anders. Es war grossartig, nach einem so guten Rennen einen fünften Platz einzufahren. Für das Team war es das beste Gesamtresultat überhaupt, denn mein Teamkollege Ai Ogura wurde dort Zweiter.» Der Japaner schaffte es in seiner ersten Moto2-Saison zwölf Mal in die Top-10 und belegte am Ende den achten Platz im WM-Klassement.

Auch Chantra will öfter zu den schnellsten Zehn gehören: «Ich werde in diesem Jahr meine vierte Saison in der Moto2 bestreiten und ich denke, ich verfüge nun über die nötige Reife und das erforderliche Wissen über das Bike und die WM-Klasse, um regelmässig in die Top-10 zu fahren», erklärt er selbstbewusst. Und der 23-Jährige verspricht: «Ich werde sicherlich hart arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen.»