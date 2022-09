Marcel Schrötter (22.): «Das ist mega enttäuschend»

Marcel Schrötter (Intact GP Team) tut sich im MotorLand Aragón weiterhin schwer. Im Qualifying 1 der Moto2-Klasse konnte der Bayer den Rückstand auf die Spitze zwar verringern, jedoch reichte seine Zeit nicht für Q2.

Seit Platz 4 beim Heimrennen auf dem Sachsenring ist dem einzigen Deutschen im Moto2-Fahrerfeld Marcel Schrötter kein Top-8-Platz mehr gelungen. Im MotorLand Aragón müht sich der Kalex-Pilot vom Liqui Moly Intact GP Team bislang ab, am Freitag reichte es nur für Gesamtplatz 19. Auch im dritten Training am Samstagmorgen konnte der Bayer keine signifikante Besserung erzielen, weshalb er im Qualifying 1 antreten musste.

Dort lies Schrötter immer wieder mit guten Sektorzeiten aufblicken, jedoch reichte seine Zeit von 1:53,045 min nicht fürs Weiterkommen ins entscheidende Q2. «Wir machen Fortschritte, jedoch habe ich es nicht geschafft, die eine gute Runde zu fahren», gestand der 29-Jährige sichtlich enttäuscht. Auf die Pole-Position von WM-Leader Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo) büßte der Deutsche knapp 1,2 sec ein. Damit startet er am Sonntag in das 21-Runden-Rennen von Position 22. «Es ist mega enttäuschend so weit hinten zu stehen. Natürlich liegt es an mir, ich bin mit einem gebrauchten Reifen am Ende meine schnellste Zeit gefahren. Die Frage ist, wieso ich den neuen Reifen nicht zur Zeitenjagd nutzen kann.»

Doch Schrötter fand auch positive Aspekte in seiner Entwicklung «Rein vom Speed war das Qualifying nicht schlecht, ich habe mich im Vergleich zu den Trainings verbessert.» Er ergänzte: «dennoch hat es nicht fürs Weiterkommen gelangt. Das ist sehr schade, aber wir bereiten uns für das Rennen bestmöglich vor. Wir hoffen, über die Distanz ein gutes Rennen zu liefern und mit ein paar Punkten abzureisen.»

Moto2-Ergebnis, Aragón, Q2 (17. September):

1. Augusto Fernandez, Kalex, 1:51,888 min

2. Arenas, Kalex, + 0,124 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,291

4. Lopez, Boscoscuro, + 0,382

5. Canet, Kalex, + 0,386

6. Acosta, Kalex, + 0,392

7. Arbolino, Kalex, + 0,401

8. Ogura, Kalex, + 0,509

9. Chantra, Kalex, + 0,587

10. Roberts, Kalex, + 0,688

11. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,919

12. Salac, Kalex, + 0,984

13. Navarro, Kalex, + 0,995

14. Gonzalez, Kalex, + 1,079