Cameron Beaubier kehrt in die MotoAmerica zurück

Nach fünf US-Superbike-Titeln wollte Cameron Beaubier über die Moto2-WM in die MotoGP aufsteigen. Doch nach zwei mäßigen WM-Jahren kehrt der 29-jährige Ami in die US-Serie zurück.

Der fünffache US-Superbike-Meister Cameron Beaubier wird nach zwei Moto2-WM-Jahren in die MotoAmerica-Serie zurückkehren und 2023 für das Team Tytler Cycle Racing eine BMW M 1000RR steuern. Der dreifache 500-ccm-Weltmeister und MotoAmerica-Promoter Wayne Rainey hatte gehofft, endlich einen Amerikaner über die Moto2-WM in die MotoGP befördern zu können. Aber Beaubier kam im Vorjahr über den 15. WM-Rang mit 59 Punkten nicht hinaus. Er schaffte 2021 mit fünften Plätzen in Texas und beim Algarve-GP in Portimão die besten Ergebnisse in seiner Rookie-Saison.

Der ehemalige Red Bull-Rookie hat 2009 auf der Red Bull-KTM bereits eine 125-ccm-WM-Saison bestritten und als WM-29. nur drei Punkte errungen. In der laufenden Moto2-Saison hält sich Beaubier nach 14 Rennen nach sechs Nullern auf dem 17. WM-Rang. Er hat bisher 45 Punkte eingesammelt und mit Platz 4 in Le Mans sein bestes Saisonergebnis erreicht. Beim Kampf um einen Podestplatz in Texas stürzte der 29-jährige Amerikaner.

Beaubier hat den Vertrag mit dem BMW-Team laut Road Racing World noch nicht bestätigt, sein Abgang aus der Moto2-WM ist aber beim Misano-GP im Paddock bereits durchgesickert. Sein BMW-Teamkollege bei Tytlers Cycle Racing wird der neue US-Stock-1000-Meister Corey Alexander sein.

In der laufenden US-Superbike-Saison waren Héctor Barbera und PJ Jacobsen bei Tytler-BMW unter Vertrag.