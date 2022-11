Marcel Schrötter: Traurig über den Moto2-Abschied

Der deutsche Moto2-Fahrer Marcel Schrötter bereitet sich auch seine Abschieds-Vorstellung in der Moto2-WM in Valencia vor.

Nach einem kurzen privaten Aufenthalt am Gardasee reist Marcel Schrötter am Mittwoch zu seinem letzten Auftritt im MotoGP-Fahrerlager nach Valencia. Dort wird der 29-Jährige aus Pflugdorf sein etztes Moto2-Wochenende für das Liqui Moly IntactGP-Team absolvieren.

Schrötters Nachfolger steht in der Truppe aus Memmingen mit Landsmann Lukas Tulovic, der 2022 souverän den EM-Titel geholt hat, bereits vor der Tür. Schrötter setzte nach bitteren Wochenenden in Übersee zum Abschluss der Fly-Away-Tournee in Sepang mit Rang 6 ein positives Ausrufezeichen.

Nun ist der volle Fokus auf das Wochenende auf dem Circuit Ricardo Tormo gerichtet. «Ich freue mich auf Valencia, auch wenn es mein allerletztes Moto2-Wochenende wird. Ich bin natürlich auch traurig, dass meine Zeit im Team und in dieser WM-Kategorie zu Ende geht.»

«Ich bin gespannt, was das Wochenende bereit hält. Ich selber werde versuchen, das Wochenende gelassener und konzentrierter anzugehen und mich sukzessive heranzuarbeiten. Ich werde für das letzte Rennen nochmals alles geben und hoffentlich aus sportlicher Sicht am Sonntag einen schönen Abschluss haben.»

Schrötter weiß: «Zumindest würde das den Abschiedsabend im Team noch schöner machen. Ich bin super motiviert, dieses Wochenende für uns alle im Team zu etwas Besonderem zu machen.»

Schrötter holte in der Moto2-WM in zehn Jahren insgesamt drei Pole-Positions und stand fünfmal auf dem Podium. Für einen Sieg reicht es nicht. Er kommt jetzt mit 117,5 Punkten als WM-Elfter zum Finale.

Im Juni in Assen rutschte Schrötter, der 2023 für MV Agusta die Supersport-WM bestreiten wird, in Führung liegend ins Kiesbett. Auf dem Sachsenring zeigte «Cely» ein Top-Rennen, führte ebenfalls und kam als Vierter an.

Ergebnis Moto2, Sepang, Rennen (23.10.):

1. Arbolino, Kalex, 18 Rdn in 38:25,233 min (= 155,8 km/h)

2. López, Boscoscuro, + 11,411 sec

3. Dixon, Kalex, + 11,802

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 13,206

5. Gonzalez, Kalex, + 14,770

6. Schrötter, Kalex, + 17,166

7. Beaubier, Kalex, + 20,222

8. Canet, Kalex, + 24,279

9. Alcoba, Kalex, + 24,407

10. Aledeguer, Boscoscuro, + 24,482

11. Salac, Kalex, + 30,636

12. Dalla Porta, Kalex, + 33,595

13. Arenas, Kalex, + 34,448

14. Bendsneyder, Kalex, + 34,927

15. Hada, Kalex, + 43,757

Moto2-Fahrer-WM (nach 19 von 20 Grand Prix):

1. Augusto Fernández 251,5 Punkte. 2. Ogura 242. 3. Canet 200. 4. Arbolino 175,5. 5. Vietti 165. 6. Dixon 159,5. 7. Lopez 155,5. 8. Acosta 152. 9. Roberts 130. 10. Chantra 128. 11. Schrötter 117,5. 12. Navarro 83. 13. Bendsneyder 82. 14. Arenas 79. 15. Beaubier 73. 16. Aldeguer 67. 17. Gonzalez 66. 18. Alcoba 64. 19. Lowes 55. 20. Salac 42. 21. Baltus 30. 22. Dalla Porta 19. 23. Manzi 9. 24. Zaccone 9. 25. Kubo 7,5. 26. Fenati 7. 27. Rodrigo 6. 28. Kelly 5,5. 29. Ramirez 5. 30. Hada 3,5. 31. Pasini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 452,5 Punkte. 2 Boscoscuro 187,5. 3. MV Agusta 5.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 403,5 Punkte. 2. Idemitsu Honda Team Asia 370. 3. Flexbox HP40 283. 4. GASGAS Team Aspar 238,5. 5 Elf Marc VDS Racing 230,5. 6. Beta Tools Speed up 229,5. 7. Liqui Moly Intact GP Team 181,5. 8. Mooney VR46 Racing 165. 9. Italtrans Racing 149. 10. Pertamina Mandalika SAG 91,5. 11. Yamaha VR46 Master Camp 82,5. 12. American Racing 78,5. 13. Gresini Racing 51. 14. RW Racing GP 30. 15. MV Agusta Forward 5.