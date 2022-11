American Racing spannt mit BOSS AI zusammen

Der US-amerikanische Rennstall American Racing und das Software-Unternehmen BOSS AI schlagen einen gemeinsamen Weg, um Pionierarbeit für künstliche Intelligenz in der Moto2 zu leisten.

Bei American Racing geht ein neues Kapitel in der noch jungen Moto2-Teamgeschichte auf. Denn der US-amerikanische Rennstall, der noch im Jahr 2022 mit Dell Technologies zusammenarbeitete, wird fortan auf die Unterstützung des Software-Unternehmens BOSS AI setzen. Das Unternehmen gilt als Marktführer in der Branche der künstlichen Intelligenz (KI) und soll im Zuge des mehrjährigen Vertrags nicht nur als Titelsponsor in Erscheinung treten, sondern American Racing auch bei der Verbesserung der Performance während der Rennwochenende helfen.

Die Basis für die Verbesserung beruht auf einem neuen Algorithmus von BOSS AI. Dieser soll den Ingenieuren von American Racing bei Echtzeit-Entscheidungen unterstützen, indem Daten aus vergangenen Saisonen aufgearbeitet und als Lösungen präsentiert werden.

An den Kalex-Bikes werden Federated Machine Learning-Sensoren zum Einsatz kommen. Der Machine-Learning-Algorithmus wird Echtzeitdaten sammeln, um tausende Optionen in wenigen Sekunden beurteilen und um die Performance auf der Strecke steigern zu können.

Teambesitzer Eitan Butbul freut sich auf die bevorstehende Zusammenarbeit: «Die Zusammenarbeit mit BOSS AI ist das Ergebnis der Partnerschaft mit Dell Technologies, die wir dieses Jahr hatten. Mit BOSS AI wollen wir den Weg eines erfolgreichen Pilotprojektes ebnen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Russ Loignon von BOSS AI, Mei Zhou von Dell und meiner rechten Hand, Matthieu Grodecoeur, zu danken.»

«Wir freuen uns über die Möglichkeit, AI und Machine Learning in die Motorrad-Welt zu bringen. Mit unserer einzigartigen Federated Machine Learning-Lösung, können wir Daten direkt vor Ort verarbeiten. Das ist der optimale Weg, um die Performance zu steigern», fügte Russ Blattner, Geschäftsführer von BOSS AI, hinzu.

American Racing ist seit 2019 Teil der Moto2-Weltmeisterschaft und wartet seitdem auf den ersten Sieg. Erst zwei Mal stand ein American-Racing-Bike auf dem Podest: 2019 in Thailand durch den Spanier Iker Lecuona und 2020 in Brno durch den US-Amerikaner Joe Roberts. Für das Team von Eitan Butbul werden in der Saison 2023 Sean Dylan Kelly und Rory Skinner starten.

BOSS AI hat den Hauptsitz in Nashville, Tenessee, und war bereits für die US-Regierung, im Gesundheits- und Finanzwesen und in der Medien- sowie Automobilbranche tätig. Zwar ist die Verwendung von künstlicher Intelligenz neu in der Motorrad-Weltmeisterschaft, in Rennserien wie der Formel 1 gehört sie aber bereits zur Norm.