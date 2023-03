Neue GP-Vorschriften: Moto2-Motoren mit 400/min mehr

Zwei Wochen vor dem Saisonstart hat die Grand Prix Commission ein paar neue Beschlüsse für die Saison 2023 veröffentlicht.

Die Grand Prix Commission, zuzammengesetzt aus Carmelo Ezpeleta (Dorna, Chairman), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA) and Biense Bierma (MSMA) sowie assistiert von Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA, Sekretär des Meetings) und Corrado Cecchinelli (Director of Technology) hat bei einem virtuellen Treffen im Februar einige neue Beschlüsse gefasst, die alle mit sofortiger Wirkung in Kraft treten.

Fahrer-Nationalitäten

Die Fahrer können nur eine Nation repräsentieren, und zwar jene, die ihren Reisepass ausgestellt hat. Wenn jemand mehrere Nationen vertritt, muss er zu Beginn der Saison überlegen, von welchem Landesverband er seine FIM-Lizenz bezieht. Wenn durch höhere Gewalt eine Nationenzugehörigkeit abhandenkommt, muss bei der FIM vor dem Saisonstart ein Antrag auf eine Änderung des Herkunftslandes gestellt werden.

Der Fahrer fährt dann die ganze Saison unter dieser Flagge, die Pole-Positions, Sprint-Siege, Podestplätze, Rennsiege und Titelgewinne werden seinem Land zugeschrieben.

Unterbrechungen

Wenn eine Qualifying Session unterbrochen wird und nicht mehr neu gestartet werden kann, gilt folgende neue Vorschrift:

- Wenn die Session mindestens 50 Prozent der geplanten Zeit gedauert hat, gilt die Sitzung als vollendet, die Resultate zählen.

- Wenn die Session weniger als 50 Prozent gedauert hat, gilt sie als gestrichen. Als Ergebnis werden dann die anderen Trainings kombiniert gewertet.

- In der MotoGP-Klasse werden die kombinierten Zeiten vom Practice 1 (P1) and P2 gewertet. In den Klassen Moto2 und Moto3 gelten die Ergebnislisten von P1-P2-P3.

Moto2: Höheres Drehzahllimit

Dorna, Triumph und Motoren-Dienstleister ExternPro haben sich auf eine «updated engine specification» für die Moto2-Einheitsmotoren für 2023 geeinigt. Als Teil dieser Spezifikation wird das Drehzahllimit für die 765-ccm-Dreizylinder von 14.000/min auf 14.400/min erhöht.

Das neue Limit wird in den FIM GP Regulations im Anhang unter der Bezeichnung «Moto2 Engine Operating Parameters» verankert.