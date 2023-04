Las Termas: López mit Rundenrekord zur Pole-Position

Alonso López wird im Moto2-Rennen am Sonntag in Termas de Río Hondo von der Pole-Position starten

Alonso López fuhr im Moto2-Qualifying des Argentinien-GP einen neuen Rundenrekord und wird daher am Sonntag beim 23-Runden-Rennen von Startplatz 1 losfahren. Neben ihm in Reihe 1 lauern Aron Canet und Somkiat Chantra.

Trotz Regenfällen am Vormittag fand das Moto2-Qualifying am Samstagnachmittag auf einem trockenen Autódromo Termas de Río Hondo und bei angenehmen 18 Grad Lufttemperatur statt.

Die kombinierte Zeitenliste der drei freien Trainings führte Tony Arbolino (Marc VDS) vor Filip Salac (Gresinig Racing) und Portimão-Sieger Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) an. Die drei hatten somit die besten Chancen, den bisherigen All-Time-Lap-Record von 1:42.547 min, im Vorjahr aufgestellt von Fermin Aldeguer, zu unterbieten.

Im ersten Qualifying setzten sich Darryn Binder, Celestino Vietti, Jeremy Alcoba, sowie Sean Dylan Kelly durch und durften somit als die vier Schnellsten der Sitzung in den Kampf um die Pole-Position eingreifen. Diesen eröffnete Vorjahres-Pole-Mann Aldeguer mit einer Zeit von 1:44,049 min.

Nach nur vier Minuten stürzte Filip Salac. Der Tscheche brachte seine Kalex zurück an die Box und startete fünf Minuten vor Schluss einen zweiten Versuch. Derweilen beeindruckte Jake Dixon (GASGAS Aspar Team) mit einer 1:42,586 min und führte zur Halbzeit vor Aron Canet, Arbolino und Boscoscuro-Ass Alonso López.

Den finalen Zeitenangriff leitete Vietti ein. Der Italiener umrundete die 4,806 km lange Piste in 1:42,694 min und sicherte sich damit vorläufig Platz 4. Mit noch zwei Minuten auf der Uhr schoss Somkiat Chantra mit einer 1:42,520 min auf Position 1.

Am Ende des 15-minütigen Q2 leuchtete der Zeitenmonitor bei vielen Fahrern noch einmal rot auf. In letzter Sekunde verbesserte sich Alonso López und sicherte sich schließlich mit 1:42,472 min die zweite Pole-Position seiner Moto2-Karriere. Neben dem Spanier in Reihe 1 stehen am Sonntag Aron Canet und Somkiat Chantra. WM-Leader Pedro Acosta wird das 23-Runden-Rennen von Startplatz 5 angehen.

Moto2-Ergebnis, Termas de Río Hondo, Q2 (1. April):

1. Lopez, Boscoscuro, 1:42,472 min

2. Canet, Kalex, + 0,041 sec

3. Chantra, Kalex, + 0,048

4. Dixon, Kalex, + 0,114

5. Acosta, Kalex, + 0,202

6. Vietti, Kalex, + 0,220

7. Gonzalez, Kalex, + 0,323

8. Arbolino, Kalex, + 0,493

9. Roberts, Kalex, + 0,525

10. Arenas, Kalex, + 0,549

11. Binder, Kalex, + 0,560

12. Baltus, Kalex, + 0,593

13. Salac, Kalex, + 0,658

14. Lowes, Kalex, + 0,663



Moto3-Ergebnis, Termas de Río Hondo, Q2 (1. April):

1. Sasaki, Husqvarna, 1:48,539 min

2. Öncü, KTM, + 0,603 sec

3. Moreira, KTM, + 0,675

4. Ortolá, KTM. + 0,775

5. Masia, Honda, + 0,805

6. Suzuki, Honda, + 0,878

7. Alonso, GASGAS, + 0,915

8. Ogden, Honda, + 1,006

9. Migno, Honda, + 1,103

10. Holgado, KTM, + 1,126

11. Toba, Honda, + 1,134

12. Bertelle, Honda, + 1,139

13. Rueda, KTM, + 1,227

14. Nepa, KTM, + 1,239