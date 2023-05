Lukas Tulovic: Sturz, Platz 12, ein erfolgreicher Tag

Zehn von 30 Stammfahrern fehlten heute beim Moto2-Test in Jerez. Lukas Tulovic stürzte, verlor 0,7 sec und erzählte von Fortschritten beim Setting.

«Es war ein sehr wichtiger Testtag für uns, vor allem weil wir zu Beginn der Saison durch Verletzungspech viel Streckenzeit verloren haben», stellte Lukas Tulovic fest. «Außerdem hat uns der Crash in Austin viele wertvolle Runden gekostet. Deshalb haben wir heute unglaublich hart gearbeitet und auch viel ausprobiert. Wir haben zwei, drei sehr interessante Dinge über das Setting herausgefunden. Ich bin zuversichtlich, dass uns diese Dinge in Zukunft helfen werden. Es geht um den Grip am Hinterrad, aber auch um das Gefühl für das Vorderrad. Abgesehen davon konnte ich gute und konstante Rundenzeiten fahren und an die Pace des Rennens vom Sonntag anknüpfen. Ich bin also sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben und was wir herausgefunden haben. Und an dieser Stelle möchte ich meine Technikcrew loben, die auch nach dem langen und anstrengenden Rennwochenende einen tollen Job gemacht hat und mit all den Ideen, die sie sich für das Setting ausgedacht haben, den Tag zu einem Erfolg gemacht hat.»

«Der einzige Wermutstropfen war, dass wir die dritte Sitzung verpasst haben», meinte der Eberbacher, der am Sonntag mit Platz 15 zum zweiten Mal in seiner Moto2-WM-Karriere, die 2018 in Jerez bei Kiefer Racing begann, zum zweiten Mal nach Assen 2019 (Rang 13) gepunktet hat. «Umso mehr, als sich die Bedingungen wieder verbessert haben. Der Wind hat nachgelassen und die Temperaturen sind ein kleines bisschen gesunken. Leider hatten wir nicht so viele Reifen für diesen Testtag, und so hatten wir keinen neuen Reifen von der Option, die ich mag. Also waren wir gezwungen, den anderen Compound aufzuziehen, mit dem ich mich schon während des Wochenendes etwas unwohl gefühlt habe. Der Sturz war definitiv keine große Sache. Das Vorderrad ist praktisch in Zeitlupe weggerutscht. Es ist schade, dass das letzte Training deswegen vorzeitig beendet wurde.»

Ergebnis Dienstag-Test Jerez, Moto2 am 2. Mai

1. Canet, Kalex, 1:41,264 min

2. Garcia, Kalex, + 0,018 sec

3. Dixon, Kalex, + 0,054

4. Lowes, Kalex, + 0,093

5. Arenas, Kalex, + 0,098

6. Arbolino, Kalex, + 0,102

7. Ogura, Kalex, + 0,252

8. Gonzalez, Kalex, + 0,289

9. Vietti, Kalex, + 0,519

10. Guevara, Kalex, + 0,574

11. Salac, Kalex, + 0,613

12. Tulovic, Kalex, + 0,723

13. Bendsneyder, Kalex, + 0,834

14. Gomez, Kalex, 1,088

15. Kelly, Kalex, + 1,271

16. J. Alcoba, Kalex, 1,432

17. A. Escrig, Forward, + 1,451

18. Skinner, Kalex, + 1,538

19. Ramirez, Forward, + 1,605

20. Dalla Porta, Kalex, + 2,168