Moto2-Projekt Fantic Racing nimmt Fahrt auf

Der italienische Motorradhersteller Fantic ist seit dieser Saison in der Moto2-WM unterwegs. Mit Celestino Vietti hat die Mannschaft einen früheren Titelanwärter in ihren Reihen, der immer besser in Fahrt kommt.

In der Saison 2022 galt Celestino Vietti aus dem Mooney VR46 Racing Team als einer der Titelfavoriten im Kampf um die Moto2-WM-Krone. Doch nach einer enttäuschenden zweiten Saisonhälfte, in der der Italiener sieben Stürze in elf Rennen verkraften musste, landete er am Jahresende nur auf Gesamtrang 7.

Für 2023 hat sich die Mannschaft neu formiert und mit der italienischen Motorradmarke Fantic einen neuen Hersteller ins Boot geholt. Das Fantic Racing Team schickt neben Vietti den Spanier Borja Gómez ins Rennen, der seine erste Moto2-Saison als Stammfahrer bestreitet. Auch wenn Fantic als eigenständiger Hersteller antritt, setzt das Team, genau wie das Yamaha Master Camp Team, Red Bull KTM Ajo oder das Honda Team Asia, auf das Kalex-Chassis.

In den bisherigen fünf WM-Läufen hat es Vietti geschafft, mehr Konstanz aufzubauen und verzeichnete bislang nur einen Nuller in Jerez. Sein bestes Saisonergebnis gelang dem 21-Jährigen zuletzt mit Platz 4 in Le Mans. «Am Start habe ich einen Fehler gemacht, der mich etwas Zeit gekostet hat. Aber danach war meine Pace stark und ich fuhr ein gutes Rennen. Wir haben das Bike inzwischen ordentlich weiterentwickelt, sodass das Fahren viel Spaß macht», resümierte Vietti seinen Frankreich-GP. Aktuell liegt der fünffache GP-Sieger mit 71 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Tony Arbolino (Marc VDS) auf WM-Rang 9.

Moto2-Ergebnis, Le Mans (14. Mai):

1. Arbolino, Kalex, 14 Rdn in 26:26,606 min

2. Salac, Kalex, + 0,620 sec

3. López, Boscoscuro, + 1,537

4. Vietti, Kalex, + 2,193

5. Dixon, Kalex + 3,041

6. Chantra, Kalex, + 4,175

7. Baltus, Kalex, + 8,853

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 9,437

9. Ogura, Kalex, + 10,696

10. Garcia, Kalex, + 10,817

11. Tulovic, Kalex, + 11,588

12. Roberts, Kalex, + 12,128

13. Alcoba, Kalex, + 12,337

14. Foggia, Kalex, + 13,061

15. Lowes, Kalex, + 13,695

16. Kelly, Kalex, + 14,633

17. Ramirez, Forward, + 18,244

18. Bendsneyder, Kalex, + 19,880

19. Agius, Kalex, + 22,615

20. Van den Goorbergh, Kalex, + 22,684

21. Dalla Porta, Kalex, + 25,265

22. Guevara, Kalex, + 25,347

23. Gomez, Forward, + 30,208



WM-Stand nach 5 von 20 Rennen:

1. Arbolino, 99 Punkte. 2. Acosta 74. 3. Lopez 61. 4. Salac 60. 5. Canet 52. 6. Dixon 47. 7. Lowes 44. 8. Chantra 39. 9. Vietti 28. 10. Aldeguer 28. 11. Arenas 27. 12. Gonzalez 26. 13. Garcia 23. 14. Alcoba 22. 15. Bendsneyder 16. 16. Baltus 16. 17. D. Binder 10. 18. Roberts 10. 19. Ogura 8. 20. Tulovic 6. 21. Foggia 4.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 125. 2. Boscoscuro 65.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 143. 2. Red Bull KTM Ajo 101. 3. SpeedUp 89. 4. Gresini Racing 82. 5. Pons Wegow Los40 75. 6. GASGAS Aspar 47. 7. Idemitsu Honda Team Asia 47. 8. Fantic Racing 28. 9. Yamaha VR46 26. 10. SAG Team 16. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 16. 12. Fieten Oli Racing GP 16. Italtrans Racing 14.