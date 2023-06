Mugello: Aron Canet trotz Sturz auf Pole, Tulovic 26.

Aron Canet stürzte im Qualifying in Mugello schwer

Nachdem er im Qualifying der Moto2-Klasse in Mugello die Bestzeit gesetzt hatte, erlitt Aron Canet (Pons Team) einen Sturz, woraufhin er ins Medical Centre gebracht wurde. Lukas Tulovic verpasste das Q2 deutlich.

Red Bull KTM-Ajo-Ass Pedro Acosta ging aus den drei Trainingssitzungen in Mugello als Spitzenreiter hervor und galt somit als Favorit auf die Pole-Position der Moto2-Klasse. Der 19-jährige Spanier hatte im dritten freien Training mit 1:50,514 min einen neuen All-Time-Lap-Record aufgestellt.

Seine größten Rivalen waren Fermin Aldeguer (Boscoscuro) und Jake Dixon (Aspar Team) auf den Rängen 2 und 3. Lukas Tulovic aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team hatte als 24. der kombinierten Trainingszeiten nicht den direkten Einzug ins Q2 geschafft.

Der 22-jährige Deutsche kämpfte folglich im Q1 um einen der vier begehrten Plätze, jedoch scheiterte er um sieben Zehntelsekunden. Tulovic wird am Sonntag von Startplatz 26 ins Rennen gehen. Eine Chance im Q2 erhielten hingegen: Joe Roberts (Italtrans), Ai Ogura (Honda Team Asia), Jeremy Alcoba (Gresini Racing) und Darryn Binder (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).

Bei 26 Grad Außentemperatur brachte es der Asphalt der 5,3 km langen italienischen Piste auf 41 Grad und bot den 18 Fahrern in Q2 somit beste Bedingungen für ihre Zeitenjagd.

Die Reihenfolge zur Halbzeit der 15-minütigen Sitzung: Aron Canet (1:50,796 min), Acosta, (+ 0,159 sec), Sam Lowes (+ 0,162), Roberts (+ 0,212), Filip Salac (+0,230). WM-Leader Tony Arbolino umrundete die Strecke derweilen auf Rang 11.

Sechs Minuten vor Schluss stürzte der Trainingsführende Aron Canet (Pons Racing) am Ausgang von Kurve 3 und schien sich dabei an der Hand verletzt zu haben. Für den Spanier war die Session damit vorbei. Kurz darauf erwischte es auch Ai Ogura, der Japaner ging in Kurve 12 zu Boden, blieb aber unverletzt.

Aufgrund der gelben Flaggen hatten die Fahrer zuletzt nur noch eine fliegende Runde zur Verfügung, in der jedoch kaum Zeitenverbesserungen zu beobachten waren. Daher änderte sich an der Reihenfolge nur wenig, sodass sich Canet trotz des Sturzes die fünfte Pole-Position seiner Moto2-Karriere sicherte.

Der Spanier war jedoch nicht im Parc Fermé anzutreffen, da er zum Check-up ins Medical Centre gebracht wurde. Neben ihm in Reihe 1 stehen Acosta und Lowes. Die zweite Reihe bilden Roberts, Salac und Dixon.

Moto2-Ergebnis, Mugello, Q2 (10.06.):

1. Canet, Kalex, 1:50,796 min

2. Acosta, Kalex, + 0,159 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,162

4. Roberts, Kalex, + 0,212

5. Salac, Kalex, + 0,230

6. Dixon, Kalex, + 0,242

7. Vietti, Kalex, + 0,301

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,333

9. Lopez, Boscoscuro, + 0,349

10. Arbolino, Kalex, + 0,449

11. Gonzalez, Kalex, + 0,529

12. Alcoba, Kalex, + 0,723

13. Binder, Kalex, + 0,786

14. Ogura, Kalex, + 0,900

15. Arenas, Kalex, + 0,941

16. Garcia, Kalex, + 0,952

17. Chantra, Kalex, + 1,028

18. Pasini, Kalex, + 1,441



Moto3-Ergebnis Q2, Mugello (10.06.):

1. Öncü, KTM, 1:56,020 min

2. Kelso, CFMOTO, + 0,538 sec

3. Sasaki, Husqvarna, + 0,591

4. Moreira, KTM, + 0,701

5. Holgado, KTM, + 0,780

6. Bertelle, Honda, + 0,844

7. Nepa, KTM, + 0,865

8. Artigas, CFMOTO, + 0,966

9. Rossi, KTM, + 0,983

10. Ortolá, KTM, + 1,075