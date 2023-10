Tony Arbolino (Kalex/1.): Der Regenkönig

Während die Gegnerschaft im Australien-GP reihenweise aus den Sätteln purzelte, zog Tony Arbolino bei Wind und Wetter scheinbar ungerührt seine Runden – bis abgebrochen wurde und der Italiener zum Sieger erklärt wurde.

So schwankend die Klassierungen von Tony Arbolino (23) in dieser Saison sind, mal Top, mal Flop, so regelmässig zeichnet sich der Mailänder aus, sobald es nass ist. «Das stimmt. Wir hatten in den letzten zwei Jahren dreimal ein Regenrennen und ich habe alle gewonnen», schmunzelte der Fahrer des Elf Marc VDS Racing Teams. Die Bedingungen auf Phillip Island im starken Regen und bei immer mehr aufkommenden, unberechenbaren Windböen waren eigentlich unzumutbar.

Während hinter ihm in den ersten neun Runden gleich zehn Fahrer des Moto2-Feldes stürzten, hatte sich Arbolino schliesslich über 15 Sekunden Vorsprung erarbeitet. «Wir haben bei Regen vielleicht ein kleines Plus. Das Bike hat ausgezeichnet funktioniert. Ich musste allerdings trotz der miesen Bedingungen pushen», kommentierte Arbolino seinen Husarenritt.

In der zehnten Runde kam dann der Abbruch. Der Stand nach neun Runden kam in die Wertung, was halbierte Punkte für die WM bedeutete. Dadurch konnte Arbolino etwas von seinem Rückstand auf den praktisch uneinholbaren Pedro Acosta abknabbern. «Eigentlich sollte es bei einem derartigen Rennen doppelte Punkte statt halbierte geben», kommentierte der nunmehr neunfache GP-Sieger nach seinem Ritt durch Gischt und über Aquaplaning.

Die gute Laune liess sich Arbolino, der 2017 im Team von Paolo Simoncelli in die Moto3-Klasse eingestiegen war, durch die bescheidenere Punkteausbeute nicht verderben. «Ich werde jetzt erst einmal mit meinen Jungs feiern und dann frisch motiviert in Thailand wieder angreifen.»

Ergebnis Moto2-Rennen, Phillip Island (22.10.):

1. Arbolino, Kalex, 9 Rdn in 16:22,970 min (= 146,6 km/h)

2. Canet, Kalex, + 15,088 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 15,614

4. Alcoba, Kalex,1 Rde zur.

5. Roberts, Kalex, 1 Rde zur.

6. Guevara, Kalex, 1 Rde zur.

7. Chantra, Kalex, 1 Rde zur.

8. Bendsneyder, Kalex, 1 Rde zur.

9. Acosta, Kalex, 1 Rde zur.

10. Ramirez, Kalex, 1 Rde zur.

11. Hada, Kalex, 1 Rde zur.

12. Skinner, Kalex, 1 Rde zur.

13. Gonzalez, Kalex, 1 Rde zur.

14. Arenas, Kalex, 1 Rde zur.

15. Ogura, Kalex, 1 Rde zur.

16. Nozane, Kalex, 1 Rde zur.

17. Foggia, Kalex, 1 Rde zur.

18. Surra, Forward, 1 Rde zur.

19. Escrig, Forward, 1 Rde zur.

20. Tulovic, Kalex, 1 Rde zur.

Moto2-WM-Stand nach 16 von 20 Rennen:

1. Acosta 280,5 Punkte. 2. Arbolino 224,5. 3. Dixon 172. 4. Canet 154. 5. Chantra 127,5. 6. Lopez 119. 7. Gonzalez 116,5. 8. Aldeguer 112. 9. Salac 108. 9. Vietti 106. 11. Ogura 95,5. 12. Garcia 84. 13. Lowes 80. 14. Roberts 72,5. 15. Arenas 63. 16. Baltus 48. 17. J. Alcoba 39,5. 18. D. Binder 31. 19. Bendsneyder 30. 20. Ramirez 23. 21. Foggia 23. 22. v/d Goorbergh 17. 23. Guevara 13. 24. Tulovic 12. 25. Pasini 11. 26. Hada 4,5. 27. Skiner 2. 28. Kelly 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 382,5 Punkte (Weltmeister). 2. Boscoscuro 186. 3. Forward 1.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 343,5 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 304,5. 3. Pons Wegow Los40, 238. 4. Beta Tools SpeedUp 231. 5. Idemitsu Honda Team Asia 223. 6. Inde GASGAS Aspar 185. 7. QJMOTOR Gresini Moto2, 147,5. 8. Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 116,5. 9. Fantic Racing 106. 10. Italtrans Racing 95,5. 11. Fieten Oli Racing GP 65. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 43. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 34,5. 14. Onlyfans American Racing 25. 15. Forward Team 1.