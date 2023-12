Pierer-Gruppe: Champions-Dinner 2023 mit Acosta & Co.

Die Weltmeister aus der Pierer-Mobility-Gruppe wurden von der österreichischen Rennsportabteilung zu einem ganz besonderen Dinner im Hangar-7 geladen.

Die Pierer Mobility AG mit Rennsportchef Pit Beirer bot ihren Weltmeistern zum Saisonabschluss ein feudales Champions-Dinner in Salzburg. Perfekte Location dafür war der Balkon des Gourmet-Restaurants «Ikarus» im Hangar-7 auf dem Salzburger Flughafen.

In lockerer Atmosphäre wurden dabei diverse Highlights der abgelaufenen Saison besprochen. Mit dabei waren aus dem Management neben Beirer auch Jens Hainbach und Robert Jonas sowie Niki Ruhstorfer, Head of Motorsports bei Red Bull, und der zweifache MX-Weltmeister und KTM-Berater Heinz Kinigadner, der dieser Tage auch seinen 40. Hochzeitstag zu feiern hatte.

Geladen waren sieben Weltmeister der abgelaufenen WM-Saison sowie der Dakar-Sieger Kevin Benavides (der Argentinier fehlte allerdings) mit ihren Teamchefs und Begleitung. So hatte etwa Moto2-Titelträger Pedro Acosta von seinem MotoGP-Test in Valencia zu erzählen. Auch der zweifache deutsche Hard-Enduro-Champion Mani Lettenbichler nahm an der langen Tafel Platz, genauso wie sein britischer Kollege Billy Bolt, Rally-Raid-Weltmeister Luciano Benavides und Spaniens Enduro-Star Josep Garcia.

Zudem waren auch die erfolgreichen Offroad-Asse aus der Pierer-Group mit dabei. MXGP-Weltmeister Jorge Prado (Red Bull GASGAS Factory) durfte ebenso nicht fehlen wie MX2-Champion Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory). Der 20-jährige Italiener holte sich sensationell im ersten Jahr als Werksfahrer den WM-Titel.