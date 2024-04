Austin: Ai Ogura Schnellster vor Joe Roberts

Japan führt beim ersten freien Training der Moto2 – Ai Ogura ist in guter Form

Japan vor den USA vor Spanien. Beim ersten freien Training gab es einen bunten Mix der Nationalitäten. Zwei der ersten drei Plätze werden von Boscoscuro-Piloten belegt.

Nach einem vertrauten Anblick der Moto3-Zeitenliste meldeten sich in der ersten freien Trainingssitzung der mittleren GP-Klasse mit Ai Ogura und Dennis Foggia zunächst zwei Piloten als Schnellste zum Dienst, die in den bisherigen Sitzungen des Jahres wenig zu melden hatten. Aron Canet, Manuel Gonzalez und Fermín Aldeguer als etablierte Moto2-Helden lagen zur Halbzeit dicht auf.

Fünf Minuten vor Ende hatten weitere bekannte Größen die richtige Linie gefunden. Boscoscuro-Pilot Lopez schnappte sich den Platz an der texanischen Morgensonne. Dann legte Ogura nach. In seiner letzten Runde gelang dem Markenkollegen eine neue Rekordrunde.

Bejubelter Zweiter mit nur 0,06 sec. Differenz «US hero» Joe Roberts auf der Kalex des OnlyFans American Racing Teams.

Überraschen weit rutschte Femín Aldeguer in den letzten Traininsminuten ab. Der Youngster, der bereits einen MotoGP-Vertrag mit Ducati im Leder hat, beendete die erste Ausfahrt auf Platz 17.

Auch in Austin bestätigt sich das Potenzial der seit dieser Saison neu eingesetzten Pirelli-Reifen. Mit einer tiefen 2:09er Rundenzeit war die Spitze bereits im freien Training schneller als im Q2 beim letzten Besuch in Austin.

Außergewöhnlich auch: Wie bereits beim letzten Rennwochenende an der Algarve kreischten die Husqvarna Intact GP-Mannschaft mit nahezu identischen Rundenzeiten um den Kurs. Nach 40 Minuten tauchten Darryn Binder und Senna Agius auf den Plätzen 19 und 21 allerdings nur im hinteren Feld auf.

Moto2 – Ergebnis Freies Training



1. Ai Ogura (J) MT Helmets - MSI 2:09,218

2. Joe Roberts (USA) American Racing + 0,061 sec.

3. Alonso Lopez (E) Sync SpeedUp + 0,141 sec.

4. Celestino Vietti (I) Red Bull KTM Ajo + 0,413 sec.

5. Sergio Garcia (E) MT Helmets - MSI + 0,505 sec.

6. Jake Dixon (GB) CFMOTO + 0,659 sec.

7. Arón Canet (E) Fantic + 0,738 sec.

8. Dennis Foggia (I) Italtrans + 0,786 sec.

9. Marcos Ramirez (E) American Racing + 0,844 sec.

10. Somkiat Chantra (T) Honda Team Asia + 0,882 sec.