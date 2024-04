Joe Roberts: Auf den Spuren von Nicky Hayden #69

Mit seinem zweiten Platz beim Spanien-GP übernahm Joe Roberts (American Racing) die Führung in der Moto2-WM. Er ist damit der erste Amerikaner seit MotoGP-Legende Nicky Hayden, dem dies gelang.

Nach WM-Rang 13 im Vorjahr rechneten wohl nur wenige damit, dass Joe Roberts die Moto2-WM 2024 nach vier Rennen anführt. Mit insgesamt drei zweiten Plätzen startete der Amerikaner beinah fehlerfrei in sein siebtes WM-Jahr.

Dabei hatte der Kalex-Pilot des American Racing Teams mit Startplatz 11 nicht die beste Ausgangslage für den 21-ründigen Spanien-GP. «Ich hatte die Idee, dass ich in Kurve 1 innen reinsteche und als Fünfter in die zweite Kurve einbiege. Leider ist diese Vorstellung nicht zur Realität geworden», haderte Roberts, der nach der ersten Runde immer noch auf Rang 11 festhing.

Von da an arbeitete sich der 26-Jährige kontinuierlich durch das Feld und hatte in Runde 13 schließlich die Podestplätze erreicht. «Das Rennen hat Spaß gemacht. Es war klasse, wie ich die anderen Fahrer überholen konnte», resümierte Roberts, der seinen Speed mit der schnellsten Rennrunde untermauerte.

Drei Runden vor Schluss schnappte sich der Kalifornier noch Manuel Gonzalez (Gresini Racing) und beendete das Rennen auf einem starken zweiten Platz. Damit übernahm er den Spitzenplatz in der WM-Tabelle und beendete eine lange Durststrecke. Denn Roberts ist der erste Amerikaner seit MotoGP-Legende Nicky Hayden, der eine Motorrad-WM anführt. Besonders emotional: Der Kalex-Pilot liegt mit 69 Punkten vorn – exakt der Startnummer des 2017 tragisch verunglückten Hayden.

«Das ist eine verrückte Statistik», strahlte Roberts ungläubig. Das Jahr ist bislang großartig. Ich habe so ein starkes Team hinter mir. In diesem Jahr scheint alles perfekt zu sein. Ich freue mich darauf, Rennen zu fahren. Den Unterschied machen momentan mein Team und die Reifen. Ich mag die Pirelli-Reifen, denn ich bin damit in der Lage, so zu bremsen wie ich will. Ich habe nun in der Kurve das Selbstbewusstsein, was mir zuvor gefehlt hat.»

Moto2-Ergebnisse Jerez (28.04.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 21 Rdn. in 35:36,316 min

2. Roberts, Kalex, + 1,287 sec

3. Gonzalez, Kalex, + 1,568

4. Garcia, Boscoscuro, + 6,226

5. Arenas, Kalex, + 8,059

6. Ogura, Boscoscuro, + 12,490

7. Arbolino, Kalex, + 13,346

8. Alcoba, Kalex, + 13,489

9. Vietti, Kalex, + 14,508

10. Chantra, Kalex, + 19,693

11. Salac, Kalex, + 20,045

12. Guevara, Kalex, + 21,779

13. Van den Goorbergh, Kalex, + 27,933

14. Öncü, Kalex, + 32,146

15. Ferrari, Kalex, + 41,158

16. Aji, Kalex, + 41,953

17. Cardelus, Kalex, + 42,591

18. Navarro, Forward, + 46,933



WM-Stand nach 4 von 21 Rennen:

1. Roberts, 69 Punkte. 2. Garcia 64. 3. Aldeguer 54. 4. Gonzalez 46. 5. Ogura 43. 6. López 38. 7. Canet 38. 8. Arenas 31. 9. Vietti 29. 10. Ramirez 28. 11. Alcoba 25. 12. Baltus 23. 13. Arbolino 18. 14. Chantra 17. 15. Foggia 10. 16. Salac 6. 17. Van den Goorbergh 6. 18. Guevara 4. 19. Öncü 3. 20. Bendsneyder 2. 21. Agius 2. 22. Moreira 2. 23. Binder 1. 24. Ferrari 1.