Moto2 in Le Mans – kein Start für Celestino Vietti

Out. Moto2-Pilot Celestino Vietti wird den Frankreich-GP verpassen

Das Moto2-Rennen am kommenden Sonntag wird auf der Traditionsstrecke in Le Mans ohne Red Bull-KTM-Ajo-Pilot Celestino Vietti stattfinden. Der frisch operierte Italiener wird nicht ersetzt.

Was bereits befürchtet wurde, ist seit kurzem gewiss. Celestino Vietti, der sich beim offiziellen Moto2-Testfahrten in Jerez vor neun Tagen bei einem Sturz das Schlüsselbein gebrochen hatte, bestand den medizinischen Check am Donnerstag durch das MotoGP-Ärzteteam nicht.

Nach dem Sturz in Spanien und der Überführung nach Italien wurde Vietti in seiner Heimatstadt erfolgreich operiert. Der Eingriff fand am heutigen Donnerstag vor einer Woche statt – und damit zu kurzfristig für ein sicheres GP-Comeback.

Für Teamchef Aki Ajo reist die Pechsträhne nicht ab. Bei den letzten drei Grand Prix musste der erfolgreiche Teamchef jeweils auf mindestens einen Piloten verzichten. Ein Ersatzfahrer für den VR46-Schützling Vietti wird in Le Mans nicht zum Einsatz kommen.