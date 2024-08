Moto2: Canet in Silverstone vor Vietti und Arbolino

Lange in Führung, landete der Brite Jake Dixon am Ende auf Platz 7

Schnellster am Freitag in England: Aron Canet

Schnellster in beiden Sitzungen am Freitag. Für den Spanier Aron Canet lief der erste Trainingstag auf der Insel ideal. Marcel Schrötter zeigte eine gute Leistung – verpasst aber den direkten Einzug ins Q2.

Die größte Überraschung des ersten freien Trainings, welches am Morgen auf der Silverstone Circuit stattgefunden hatte: Sechs Kalex-Piloten waren auf den ersten sechs Plätzen. Die in der Meisterschaft führenden Boscoscuro-Fahrer Ai Ogura und Sergio Garcia hatten das freie Training «nur» auf den Plätzen sieben und acht beendet.

Schnellster Mann des FP1 war Aron Canet vom italienischen Fantic-Team. Dahinter Somkiat Chantra und Manuel Gonzales. Noch zu kämpfen mit der schnellen und flüssigen Piste in Northamptonshire hatte Marcel Schrötter als 29. Dass es der Bayer als Ersatzmann von Deniz Öncu bei KTM-Ajo sehr ernst meint, zeigte Schrötter direkt mit Beginn des ersten Zeittrainings. Die #32 säbelte fast zwei Sekunden von seiner Zeit herunter – Platz 16 nach der ersten Viertelstunde.

Auch Canet setze sich schnell wieder an Spitze fest. Nur der Brite Jake Dixon umrundete die exakt 5,9 Kilometer lange Piste in der ersten Hälfte des Trainings noch schneller. Ebenfalls wieder in guter präsentierte sich am Freitag US-Boy Joe Roberts. Zur Halbzeit der 45-minütigen Einheit lag die blaue Kalex mit Startnummer 16 auf dem dritten Rang.

Wie in der Moto3-Klasse geht es in der mittleren GP-Klasse im ersten Zeittraining bereits um viel. Denn nur die ersten 14-Fahrer der Sitzung qualifizieren sich vorläufig direkt für das entscheidende zweite Qualifying um den besten Startplatz. Allerdings besteht auch im zweiten Zeittraining am Samstagmorgen die Chance, sich nochmals zu verbessern.

Zurück auf die Strecke. In der heißen Phase der Sitzung gelang es dem Helden der Briten lange, die Spitze zu behaupten. Fermin Aldeguer, 2025 im MotoGP-Fahrerlager anzutreffen, schaffte es bis dato nicht, sich unter den Top-14 zu platzieren.

Sieben Minuten vor Ende der Sitzung wackelte erstmals die Bestmarke von Jake Dixon. Ai Ogura in Führung, doch nur wenige Sekunden später wurde der Japaner von MarcVDS-Racer Arbolini wieder von der Spitze verdrängt. Gut in Szene setzt sich auch der Brasilianer Moreira. Kurz vor Schluss schob sich der Italtrans-Pilot an die dritte Stelle. Drei Minuten vor der Flagge übertrieb es der WM-Leader Sergio Garcia bei dem Versuch, sich die Spitze zu holen – Garcia ging zu Boden. Der Spanier beendet die Session auf Rang 8.

Wie so oft in der brutal umkämpften Klasse entwickelten sich die letzten zwei Umläufe zu einem Hauen und Stechen aus dem im letzten Abdrücken erneut Aron Canet als Sieger hervorging. Mit seiner 2:03,602 in der allerletzten Runde stellt der Spanier auch einen neuen Streckenrekord für die Klasse auf.

Fast aus Nichts schoss Celestino Vietti noch auf Position 2. Arbolino gelang es den dritten Platz vor Ogura und dem starken Moreira zu halten. Joe Roberts landet an zehnter Stelle. Als 13. schafft SpeedUP-Pilot Fermin Aldeguer nur knapp den vorläufigen Einzug ins Q2. Englands Hoffnung Jake Dixon fiel mit einer halben Sekunde Rückstand auf Rang 7 zurück.

Trotz der starken Verbesserung am Nachmittag blieb Marcel Schrötter am Freitag mit gut 1,8 Sekunden Rückstand nur Platz 26.

Das Liqui Moly-Husqvarna-IntactGP-Duo Darry Binder (15.) und Senna Agius (20.) verpasst es im ersten Anlauf, sich unter den schnellsten 14 Moto2-Akteuren zu etablieren.

Ergebnisse Moto2 erstes Zeittraining Silverstone (2. August)

1. Arón Canet (E), Kalex, 2:03,602 min

2. Celestino Vietti (I), Kalex, + 0,294 sec

3. Tony Arbolino (I), Kalex, + 0,457

4. Ai Ogura (J), Boscoscuro, + 0,460

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, + 0,484

6. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, + 0,485

7. Jake Dixon (GB), Kalex, + 0,506

8. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, + 0,515

9. Marcos Ramirez (E), Kalex, + 0,617

10. Joe Roberts (USA), Kalex, + 0,717

11. Albert Arenas (E) Gresini, Kalex, + 0,731

12. Somkiat Chantra (T), Kalex, + 0,745

13. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, + 0,941

14. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, + 1,161

26. Marcel Schrötter (D), Kalex, + 1,859