Marcel Schrötter: Dritter Moto2-Einsatz für KTM-Ajo

Marcel Schrötter geht auch in Silverstone mit der Moto2-Kalex an den Start

Three in a row – Dritter Einsatz für Schrötter für Red Bull-KTM-Ajo

Marcel Schrötter, erfolgreicher Pilot in der Supersport-WM, wird beim großen Jubiläums-GP im englischen Silverstone seinen dritten Auftritt in der Moto2-Weltmeisterschaft für das Red Bull-KTM-Ajo-Team bestreiten.

Marcel Schrötter bleibt weiter Pendler zwischen den Fahrerlagern der MotoGP und der Superbike-WM. Der 31-Jährige wird auch beim britischen Grand Prix in Silverstone in einer Woche bei der Red Bull-KTM-Truppe die Kalex des immer noch verletzten Deniz Öncü übernehmen.

Ajo-Stammfahrer Öncü, der dieser Tage seinen 21. Geburtstag gefeiert hat, muss weiter auf sein Comeback warten. Zur Erinnerung: Der Türke hatte sich Anfang Juni in seiner Heimat beim Motorrad-Training an der linken Hand verletzt und musste operiert werden. VR46-Academy-Schützling Celestino Vietti, der zuletzt eine deutliche Formsteigerung vorweisen konnte, bekommt erneut Routinier Marcel Schrötter als Arbeitskollege in die Box.

Für Schrötter wird das kommende Rennwochenende in Silverstone in der laufenden Saison bereits der dritte Moto2-Einsatz sein. Bei seinen ersten beiden Einsätzen in Assen und am Sachsenring leistete sich der Mann vom Ammersee kaum Fehler und brachte die Kalex auf die Ränge 18 und 17 jeweils unversehrt ins Ziel. Am Sachsenring kämpfte der gute Kumpel von MotoGP-Ass Jack Miller bis zum Schluss verbissen um einen WM-Zähler.

Bei seinem letzten Auftritt mit der Moto2-Kalex in Silverstone im Jahr 2022 für das deutsche Team von IntactGP schied Schrötter im Rennen aus, stand in der Startaufstellung auf Position 9. Nach einem verpatzten Start hatte er sich von Platz 17 auf Rang 12 nach vorne gekämpft und die Insel mit WM-Zählern verlassen. Nach den starken Auftritten zuletzt wird mit dem Deutschen bei seinem dritten Aufschlag 2024 zu rechnen sein.