Jürgen Lingg: «Senna bleibt fix bei Intact GP»

Zuletzt musste die deutsche Intact-GP-Einheit den Ausstieg von Husqvarna ab 2025 verdauen. Teammanager Jürgen Lingg blickt nach vorne und sichert sich sein Moto2-Talent Senna Agius auch für die kommende Saison.

Mit dem Australier Senna Agius hat das deutsche IntactGP-Team den jüngsten Piloten der Moto2-WM als auch des eigenen Teams unter Vertrag. Agius ist rund vier Monate jünger als Moto3-Kollege Collin Veijer. Für seine Rookie-Saison in der mittleren WM-Kategorie qualifizierte sich Senna Agius mit dem Gewinn des europäischen Moto2-Titels im vergangenen Jahr.

Nach einem wie zu erwarten bitterharten Einstieg zu Saisonbeginn zeigte die Leistungs- und Ergebniskurve des 19-Jährigen seit dem Rennen in Barcelona, das er als Fünfter beenden konnte, deutlich nach oben. In Assen und am Sachsenring folgte der Durchbruch dann auch in den Trainingssitzungen. Den Heim-GP seiner Intact-Mannschaft ging der Aussie von Startplatz 4 aus an. Im Rennen rächte sich das hohe Anfangstempo – im Finale fiel Agius aus der Spitzengruppe noch auf Position 11 zurück.

Vor dem Halbzeit-GP auf der Insel hält Agius WM-Rang 15. Seinen deutlich routinierteren Boxenkollegen Darry Binder, der erst viermal in die Punkte kam und auf WM-Platz 24 liegt, hat der Youngster im Griff.

Bevor das vielversprechende Talent in den vollen Fokus der Konkurrenz geriet, sicherte sich Teamchef Jürgen Lingg nun bereits frühzeitig die Dienste der #81 auch über die Saison 2024 hinaus. Gegenüber SPEEDWEEK.com sagte Lingg vor der Abreise in Richtung Silverstone: «Was sicher ist, auch 2025 wird Senna bei uns fahren! Wir sind uns bereits einig und freuen uns sehr, ihn im nächsten Jahr bei Intact GP wieder in der Moto2 zu haben.»

Trotz der zuletzt einschneidenden Nachricht, durch die das Management der Pierer Mobility Gruppe das sich die Marke Husqvarna mit Ende der Saison 2024 zumindest aus dem Straßenrennsport zurückziehen wird, bemüht sich der Teammanager um das Tagesgeschäft: «Wir waren in der Pause vor dem England-GP zuletzt noch mit Senna für einen Test im Windkanal», so Lingg.

Während mit Senna Agius zumindest ein aussichtsreicher Pilot an Bord bleibt, ist sowohl die Zukunft von Teamkollege Binder als auch die weitere Aufstellung der Teamstruktur noch ungewiss. Fazit: Intact GP zeigt Entschlossenheit und setzt mit der Vertragsverlängerung für Senna Agius ein klares Zeichen zum Weitermachen. Alles Weitere muss sich die in drei Klassen aktive Struktur um die Teameigentümer Stefan Keckeisen und Wolfgang Kuhn in den verbleibenden 11 Events weiter erarbeiten.