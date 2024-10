Marcos Ramirez (3.): «Ai Ogura kam wie ein Zug»

Marcos Ramirez (Kalex) konnte in Buriram sein erstes Podium 2024 erzielen. Als er am Morgen aufgestanden war, dachte er noch nicht, dass es sein Tag sein würde. Ein cleveres Rennen war der Schlüssel zum Erfolg.

In Thailand hat es für American-Racing-Pilot Marcos Ramirez endlich geklappt mit dem ersten Podestplatz 2024. Nach zehn Top-10-Ergebnissen in der laufenden Saison konnte er auf dem Chang International Circuit einen dritten Platz erzielen.

Der 26-Jährige ging vom fünften Startplatz ins Rennen. Nach der ersten Runde war er bereits auf Rang 2 vorgefahren. Danach hängte er sich ins Hinterrad von Leader Aron Canet (Kalex), die beiden konnten dann eine kleine Lücke herausfahren. Ramirez war zwar nicht in der Lage, seinen Landsmann zu überholen, dafür konnte er den Rest des Feldes auf Distanz halten – zur Halbzeit des Rennens waren es bereits zwei Sekunden. Doch dann konnte WM-Leader Ai Ogura (Boscoscuro) die Lücke zu Ramirez schließen und neun Runden vor Schluss an ihm vorbeigehen.

Danach verwaltete er seinen dritten Platz und brachte diesen sicher nach Hause. Im Ziel hatte Ramirez 4,683 sec Rückstand auf Sieger Canet. «Ich bin sehr glücklich über dieses Ergebnis. Wir haben es schon viele Male versucht, aber bislang ist uns in diesem Jahr noch kein Podestplatz gelungen», war Ramirez erleichtert. «Als ich am Morgen aufgewacht bin und ich den Regen sah, dachte ich mir, heute ist wieder nicht der Tag. Aber ich fühlte mich vom Start weg gut und ich folgte Aron für die erste Hälfte des Rennens. Danach hatte ich etwas zu kämpfen, ich wollte einfach meine Pace halten und versuchen, aufs Podest zu fahren. Der Abstand zu den anderen war okay, aber Ai kam dann wie ein Zug und ich konnte nichts tun. Als er mich überholte, versuchte ich, ihm zu folgen. Dann begann es leicht zu regnen und ich schaute auf den Abstand nach hinten – es waren drei Sekunden. Ich wollte dann kein zu großes Risiko mehr einzugehen, denn auf den Sieg hatte ich heute keine Chance. Dann wurde das Rennen abgebrochen. Ich bin sehr glücklich mit dem dritten Platz. Jetzt haben wir noch zwei Rennen, ich möchte natürlich wieder auf dem Podium stehen. Wir müssen mit dem Team so weiterarbeiten, dann werden wir sehen.»

Der dritte Platz in Thailand war für Ramirez erst der zweite Podestplatz in der Moto2-Klasse. In der Gesamtwertung liegt er zwei Rennen vor Saisonende mit 101 Punkten auf Rang 11.

Ergebnisse Moto2 Buriram, Rennen (27. Oktober):

1. Arón Canet (E), Kalex, 20 Runden in 32:02,751 min

2. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +3,684 sec

3. Marcos Ramirez (E), Kalex, +4,683

4. Somkiat Chantra (T), Kalex, +5,799

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,172

6. Izan Guevara (E), Kalex, +6,404

7. Jake Dixon (GB), Kalex, +6,909

8. Albert Arenas (E), Kalex, +7,404

9. Manuel Gonzalez (E), Kalex, + 1 Runde

10. Deniz Öncü (TR), Kalex, + 1 Runde

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, + 1 Runde

12. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +1 Runde

13. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +1 Runde

14. Filip Salač (CZ), Kalex, +1 Runde

15. Jorge Navarro (E), Kalex, + 1 Runde

Moto2-WM-Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Ogura 261 Punkte. 2. Canet 201. 3. Garcia 179. 4. Aldeguer 175. 5. Gonzalez 170. 6. Lopez 168. 7. Roberts 153. 8. Dixon 142. 9. Vietti 140. 10. Arbolino 135. 11. Ramirez 101. 12. Chantra 91. 13. Alcoba 79. 14.Arenas 76. 15. Agius 63.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 387 Punkte. 2. Boscoscuro 373. 3. Forward 16.