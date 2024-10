Moto2-Abschuss in Buriram: Beide Piloten bestraft

Bereits während des freien Trainings der Moto2 hatte es in der Zufahrt zur Boxenanlage einen Crash mit Beteiligung von Tony Arbolino und Zonta van den Goorbergh gegeben. Beide Piloten müssen am Sonntag Strafen verbüßen.

Kaum war die Moto2-Show auf dem Chang International Circuit richtig in Gang gekommen, da wurde sie bereits mit der roten Flagge unterbrochen. Auslöser war ein kurioser Vorfall nach 15 Minuten des FP1 – der glücklicherweise glimpflich ausging.

Involviert in den Vorfall waren die beiden Kalex-Piloten Tony Arbolino und Zonta van den Goorbergh. Nach einer längeren Tagung der Rennkommission, die den nicht alltäglichen Fall zu behandeln hatte, wurden nun beide Rennfahrer bestraft.

Härter trifft es Junior des Ex-GP-Helden der Holländer, Jürgen van den Goorbergh. Zonta muss den Thailand-GP aus der Boxengasse starten. Marc-VDS-Frontmann Arbolino wird nach der Qualifikation um eine Startreihe strafversetzt.

Was war passiert? Die Szene begann mit einem Abflug des Italieners bei hohem Tempo ausgangs Kurve 11, welche auf das letzte Sprintstück vor der finalen Kurve führt und unweit der Boxengasseneinfahrt endet. Arbolino rodelte quer durch die Zufahrt und kam im Dreck wenige hundert Meter vor der Boxenanlage zum Stillstand. Nach der Bergung der Maschine blieb ein Start des Motors erfolglos. Mit Hilfe eines Postens machte sich Arbolino in der Boxenzufahrt auf den Weg in Richtung Pitland. Kurz hinter dem Erreichen der Temposbeschränkung auf 60 km/h war dann ein perplexer van den Goorbergh auf den Bergungstrupp aufgelaufen. In der Kürze der Zeit fielen die falschen Entscheidungen.

Obwohl der junge Niederländer aus dem Team von Jarno Janssen noch verzögern konnte, traf er Arbolino versetzt auf der linken Seite. Der Italiener ging zu Boden und musste später ärztlich versorgt werden. An der linken Wade wurde eine Wunde verarztet – Arbolino aber für einsatzfähig erklärt. Van den Goorbergh und der Streckenposten kamen unbeschadet davon. Der Niederländer war demütig und entschuldigte sich bei Pilot und beiden Teams.

Zur Verurteilung der beiden Moto2-Piloten kam es nach Anwendung des Artikels 1.21.2 des MotoGP-Regelwerks, das besagt, dass alle Piloten auf Strecke und Boxenwegen vorausschauend und mit Sorgfalt unterwegs sein müssen. Zudem gilt für Arbolino: Fahrer eines beschädigten Motorrads müssen das Fahrzeug nach Regel 1.21.6 abseits der offiziellen Strecke und Zufahrten überführen.

Tony Arbolino hätte sich mit dem Marshall nicht auf der Zufahrt befinden dürfen und Van den Goorbergh hätte das Hindernis früher erkennen müssen. Akte geschlossen.