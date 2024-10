Moto2: Navarro ersetzt Roberts, Vietti nicht am Start

Die Moto2-Piloten Celestino Vietti und Joe Roberts erlebten auf Phillip Island ein schmerzhaftes Wochenende. Der Italiener brach sich das Schlüsselbein, der Amerikaner das Kahnbein. In Thailand müssen beide aussetzen.

Das freie Training der Moto2-Klasse auf Phillip Island am Freitagmorgen fand unter schwierigen Bedingungen statt. Auf nasser Strecke hatte KTM-Ajo-Pilot Celestino Vietti in Kurve 4 einen heftigen Highsider, wobei er mit voller Wucht auf den Asphalt aufschlug und sich das linke Schlüsselbein brach. Das Australien-Wochenende war somit gelaufen für den Italiener.

American-Racing-Pilot Joe Roberts flog während des zweiten Trainings bei nasser Strecke unglücklich von seiner Moto2-Kalex – wenig später wurde ein Bruch des rechten Kahnbeins diagnostiziert.

Während Vietti die Reise nach Thailand antrat und bis zum Schluss hoffte, dass er starten kann, war bei Roberts schon vorher klar, dass er eine längere Pause einlegen muss. Am Donnerstag wurde Vietti dann in Buriram für rennuntauglich erklärt.

Für Roberts wird sowohl in Thailand als auch in Malaysia der ehemalige Moto2-Pilot Jorge Navarro im American-Racing-Team einspringen. 2024 ging Navarro in der Supersport-Klasse mit einer Ducati V2 an den Start – der Spanier beendete die Saison auf dem 6. Gesamtrang. Daneben hatte der 28-Jährige in diesem Jahr bereits drei Einsätze in der Moto2-WM mit dem Forward-Racing-Team.

Roberts liegt derzeit in der Gesamtwertung mit 153 Punkten auf Rang 7, Vietti ist mit 140 Zählern auf dem 8. Platz zu finden.