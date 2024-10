Moto2 Buriram: Canet Schnellster, Arbolino-Crash

Nach seinem Unfall in der Boxengassenzufahrt am Morgen schafft Tony Arbolino angeschlagen den Sprung ins Q2. Schnellster Mann im ersten Zeittraining der Moto2 ist Aron Canet. Ai Ogura mit einem technischen Problem.

Was für ein Auf und Ab für Tony Arbolino und Ai Ogura bislang! Beide schaffen in Thailand auf dem Chang International Circuit in Buriram den direkten Sprung ins Q2 – jedoch nicht ohne Hindernisse.

In den Zeittrainings geht es um die begehrten Plätze im Q2 am Samstag: Die ersten 14 in der kombinierten Liste aus Zeittraining 1 und 2 sind direkt qualifiziert. Den übrigen Fahrern bleibt eine Chance am Samstagnachmittag im Q1, aus dem die Top-4 ins Q2 nachzuziehen.

Ein Vorfall von Freitagfrüh war auch zum Zeittraining 1 noch großes Thema: Tony Arbolino war am Ende seiner Runde im freien Training so gestürzt, dass er mit dem Motorrad quer über den Eingang der Boxentrasse gerutscht ist. Streckenposten haben mit ihm gemeinsam versucht, sein Bike wieder zum Laufen zu bringen – ohne Erfolg. Also schob ein Marshall den Fahrer durch die Zufahrt zur Boxengasse.

Dabei kam plötzlich RW-Racing-Pilot Zonta van den Goorbergh von hinten, war völlig überrascht von Arbolino und dem Streckenposten. Der Niederländer kollidierte mit Arbolino, der, genau wie der Streckenposten, zu Boden ging. Arbolino wurde am linken Bein getroffen und konnte nicht mehr zu seinem Team laufen. Die Session wurde für zehn Minuten mit Roter Flagge unterbrochen.

Arbolino wurde von den Ärzten durchgecheckt und für renntauglich erklärt. Der Vorfall ging an die Rennkommission. Mit Beginn des Zeittrainings hatten die Offiziellen aber noch keine Entscheidung getroffen.

Eine weitere mögliche Strafe war auch noch offen: WM-Leader Ai Ogura war nach Ende des Trainings auf die Strecke gefahren, obwohl die Ampel kurz zuvor auf Rot gesprungen war.

Zum Zeittraining 1: In der Anfangsphase der Session stürzte Izan Guevara, während Aron Canet mit einer 1:35,582 min die erste schnellste Zeit setzte.

Mit noch 25 Minuten auf der Uhr kam Arbolino an die Box, ging an Krücken, nachdem er von seinem Motorrad abgestiegen war. Offenbar mussten an seinem Bike ein paar Anpassungen vorgenommen werden, und ein Betreuer kümmerte sich auch um sein Bein.

Erst sieben Minuten vor Schluss wurde die Canet-Zeit von Marcos Ramirez getoppt (1:35,442) – als Albert Arenas stürzte. Guevara und Arbolino konnten beide kurz vor Ende der Session noch mal raus. Arbolino erkämpfte sich sogar zwischenzeitlich die zweitbeste Zeit hinter einer neuen schnellen Canet-Runde. Guevara wurde Elfter.

WM-Leader Ai Ogura musste nur gut eine Minute vor Ende der Session sein Motorrad abstellen, wohl mit einem technischen Problem. Er schaffte dennoch als Sechster den Sprung ins Q2. Was genau passiert war, war zum Ende der Session noch nicht klar.

Lokalheld Somkiat Chantra, nächste Saison MotoGP-Fahrer, tritt an seinem Heim-GP-Wochenende mit einem Sonder-Design an. Er wurde 14.

Ergebnisse Moto2 Buriram, Zeittraining 1 (25. Oktober):

1. Aron Canet (E), Kalex, 1:35,192 min

2. Tony Arbolino (I), Kalex, +0,218 sec

3. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,250

4. Jake Dixon (GB), Kalex, +0,416

5. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,440

6. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +0,452

7. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,533

8. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +0,548

9. Albert Arenas (E), Kalex, +0,664

10. Jorge Navarro (E), Kalex, +0,692

11. Izan Guevara (E), Kalex, +0,699

12. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,702

13. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,702

14. Somkiat Chantra (T), Kalex, +0,724