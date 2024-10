Moto2: Ai Ogura Weltmeister nach Roter Flagge

Ai Ogura macht im Thailand-GP in Buriram seinen WM-Titel klar. Dabei hatte er es noch mal unfreiwillig richtig spannend gemacht, fiel auf Platz 7 zurück. Das Rennen wurde vorzeitig wegen Regens abgebrochen.

Ai Ogura ist Moto2-Weltmeister!

Der Japaner machte es im Thailand-GP noch mal richtig spannend, fiel nach dem Start zurück. Ogura pflügte sich dann aber durchs Feld und machte schließlich seinen Titel klar. Großer Jubel im Lager von des MT Helmets MSI-Teams – und das sogar zwei Runden früher als erwartet, weil das Rennen wegen Regens mit der Roten Flagge beendet wurde. Das Ergebnis: Aron Canet gewinnt den Thailand-GP – Ai Ogura den WM-Titel.

Die Konstellation vor dem Rennen: Wenn Aron Canet das Rennen nicht gewinnt, reicht Ai Ogura ein sechster Platz für den Titel.

Wegen des Unfalls am Freitag rückte Tony Arbolino vier Plätze in der Startaufstellung zurück. Zonta vd Goorbergh musste aus der Boxengasse starten. Vietti und Roberts fielen wie schon im Australien-Rennen verletzt aus.

Ogura startete von der Pole, Canet von Platz 2. Diogo Moreira machte die erste Startreihe komplett. Das Rennen wurde vor Beginn als trocken deklariert, die Fahrer traten mit Slicks an. Dennoch deutete sich nahender Regen an.

Beim Start kam zunächst Canet besser weg, Ogura verlor die Führung und rutschte auf Platz 2 – dann wurde es aber chaotisch. Ogura fiel auf Rang 7 zurück! Mit dieser Konstellation wäre die Titelentscheidung nach Sepang verschoben worden. Fermin Aldeguer crashte noch in der ersten Runde raus. Auch Tony Arbolino kegelte es bei dem Zwischenfall raus. Der ohnehin schon angeschlagene Fahrer schien aber nicht schwerer verletzt worden zu sein, ebenso wenig Aldeguer.

Ogura kämpfte sich auf Platz 6 vor. Mit Canet in Führung befand sich der Japaner dann plötzlich nah an dem theoretischen Minimalszenario. Ogura versuchte, an Darryn Binder an Position 5 vorbeizukommen, aber der Südafrikaner erwies sich als ziemliche Herausforderung. In Runde 7 dann aber das Manöver in Kurve 1: Ogura ging vorbei, Binder musste von der Strecke. Der Vorfall wurde von den Offiziellen untersucht, zog aber keine Strafe nach sich. Kurz darauf landete Binder im Kies, als Ogura gerade Dixon überholt hatte und nun Vierter war.

In Runde 10 setzte Ogura seinen Sprint nach vorne weiter fort, zog an Moreira vorbei. In dieser Konstellation (Ogura Dritter, Canet Sieger) wäre der Titel also wieder fix gewesen.

Jubel von den Rängen: Der thailändische Lokalheld Somkiat Chantra lag zu diesem Zeitpunkt an Rang 6!

Mit noch neun Runden zu fahren passierte Ogura Marcos Ramirez, war also Zweiter hinter Canet. 60 Punkte waren im Live-Timing zu diesem Zeitpunkt zwischen den beiden Fahrern – also der lockere Titel für Ogura zu diesem Zeitpunkt.

In Runde 16 deutete sich dann tatsächlich Regen an, eine Runde später wurden die ersten Regenflaggen geschwenkt. Starker Regen würde zu diesem Zeitpunkt das Ende des Rennens bedeuten.

Während sich Ogura auf knapp über zwei Sekunden an Canet herangearbeitet hatte, tosender Applaus von den Thai-Fans: Chantra kämpfte sich an Moreira vorbei an Platz 4.

Zwei Runden vor Schluss dann tatsächlich die Rote Flagge wegen Regens, die das Rennen beendete und Ai Ogura zwei Runden vor dem regulären Renn-Ende zum Champion krönte!

Ergebnisse Moto2 Buriram, Rennen (27. Oktober):

1. Arón Canet (E), Kalex, 20 Runden in 32:02,751 min

2. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +3,684 sec

3. Marcos Ramirez (E), Kalex, +4,683

4. Somkiat Chantra (T), Kalex, +5,799

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,172

6. Izan Guevara (E), Kalex, +6,404

7. Jake Dixon (GB), Kalex, +6,909

8. Albert Arenas (E), Kalex, +7,404

9. Manuel Gonzalez (E), Kalex, + 1 Runde

10. Deniz Öncü (TR), Kalex, + 1 Runde

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, + 1 Runde

12. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +1 Runde

13. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +1 Runde

14. Filip Salač (CZ), Kalex, +1 Runde

15. Jorge Navarro (E), Kalex, + 1 Runde