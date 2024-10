Canet (1.): «Bin auf meinem höchsten Karrierelevel»

Aron Canet (Fantic) fuhr in Thailand ein souveränes Moto2-Rennen. Seine momentane Stärke und Konstanz begründet er mit einer geänderten Mentalität.

Die Ausgangslage für Fantic-Pilot Aron Canet vor dem Thailand-GP war eindeutig: Im Titelkampf waren seine Chancen nur noch sehr gering – Ai Ogura hatte vor den letzten drei Saisonrennen bereits 65 Punkte Vorsprung. Dass es sehr schwer sein würde, Ogura den Titel noch abzuluchsen, hatte Canet schon auf Phillip Island klargestellt.

Mit Taktierereien musste er sich also nicht mehr beschäftigen, er fuhr voll auf Angriff. Canet ging von Position 2 ins Rennen, Ogura hatte sich die Pole-Position gesichert. Der Spanier hatte einen soliden Start, bereits in Kurve 2 konnte er den WM-Leader überholen, dieser holte sich die Führung jedoch gleich wieder zurück. Canet konterte und zog erneut am Japaner vorbei.

Während sich Canet an der Spitze behauptete, fiel Ogura zwischenzeitlich bis auf Rang 7 zurück. Es kam eine leise Hoffnung auf, dass die WM-Entscheidung nach Malaysia vertagt werden würde. Marcos Ramirez konnte das Tempo von Canet lange Zeit mitgehen, Ogura kämpfte sich im weiteren Rennverlauf bis auf die zweite Position vor. Mit dem einsetzenden Regen wollte dieser am Ende aber kein großes Risiko mehr eingehen. Zwei Runden vor Schluss wurde das Rennen abgebrochen – Canet gewann mit 3,684 sec Vorsprung auf Ogura, der sich zum Weltmeister krönte.

«Ich bin sehr happy mit unserer Leistung seit Silverstone. Ich hoffe, wir können das bis Valencia halten. Ich verbesserte meine Mentalität seit einigen Monaten, wir haben diesbezüglich einen großen Schritt gemacht. Heute wollte ich mit Ai bis zur letzten Runde kämpfen», betonte Canet. Für einen Kampf in der letzten Runde war sein Vorsprung aber zu groß – dafür hätte er sein Tempo etwas drosseln müssen. «Manchmal ist das schwer, denn wenn du etwas Gas herausnimmst und Ogura überholt dich, dann kann er eine Lücke herausfahren. Klar ist es schöner, bis zur letzten Kurve zu kämpfen, aber ich freue mich über den dritten Sieg in diesem Jahr. Und es ist mein 44. Podium in der Motorrad-Weltmeisterschaft, das ist schön. Jetzt gehen wir nach Malaysia, mit dieser Mentalität und diesen Reifen werden wir diese Strecke lieben. Ich bin mir sicher, dass wir da wieder einen Schritt machen können.»

Wird Canet dort doch noch taktieren, um den zweiten Platz in der Weltmeisterschaft zu verteidigen, oder möchte er in der restlichen Saison einfach weitere Rennen gewinnen? «Ich möchte weitere Siege, denn wenn ich die beiden letzten Rennen gewinne, bin ich fix Zweiter in der Gesamtwertung. Ich konzentriere mich auf mich selbst und darauf, zu gewinnen – das ist meine Einstellung für die letzten Rennen. Nächstes Jahr liegt der Fokus dann wieder auf dem Titel.»

Seit Silverstone stand Canet in der zweiten Saisonhälfte sechsmal auf dem Podest, zweimal davon auf Platz 1. Wie kann er sich diese Konstanz erklären, die er in der ersten Saisonhälfte vermissen ließ? «Wir haben immer noch das gleiche Bike, das wir zu Beginn der Saison in Portimao und Austin hatten – da haben wir keinen Schritt gemacht. Aber was ich von Silverstone bis heute geändert habe, ist meine Einstellung», stellte der 25-Jährige klar. «Ich bin momentan auf meinem höchsten Karriere-Level. Ich wusste, dass ich das eines Tages erreichen würde, aber ich konnte nicht wissen wann – konstant auf einem Top-Niveau zu sein und mein wahres Potenzial zu zeigen. Ich möchte zu meiner Frau, meinem Team und meinen Freunden Danke sagen. Auch bei meinem Assistenten möchte ich mich bedanken – er hat mir dabei geholfen, mich bei meiner Mentalität zu verbessern. Manchmal hatte ich früher nicht so viel Selbstvertrauen, jetzt ist es komplett anders.»

Ergebnisse Moto2 Buriram, Rennen (27. Oktober):

1. Arón Canet (E), Kalex, 20 Runden in 32:02,751 min

2. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +3,684 sec

3. Marcos Ramirez (E), Kalex, +4,683

4. Somkiat Chantra (T), Kalex, +5,799

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,172

6. Izan Guevara (E), Kalex, +6,404

7. Jake Dixon (GB), Kalex, +6,909

8. Albert Arenas (E), Kalex, +7,404

9. Manuel Gonzalez (E), Kalex, + 1 Runde

10. Deniz Öncü (TR), Kalex, + 1 Runde

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, + 1 Runde

12. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +1 Runde

13. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +1 Runde

14. Filip Salač (CZ), Kalex, +1 Runde

15. Jorge Navarro (E), Kalex, + 1 Runde

Moto2-WM-Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Ogura 261 Punkte. 2. Canet 201. 3. Garcia 179. 4. Aldeguer 175. 5. Gonzalez 170. 6. Lopez 168. 7. Roberts 153. 8. Dixon 142. 9. Vietti 140. 10. Arbolino 135. 11. Ramirez 101. 12. Chantra 91. 13. Alcoba 79. 14.Arenas 76. 15. Agius 63.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 387 Punkte. 2. Boscoscuro 373. 3. Forward 16.