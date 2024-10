Kalex-Chef sieht spannendem Moto2-Finale entgegen

Der Moto2-Champion 2024 heißt Ai Ogura. Damit holte der Japaner auch den ersten Titel für Fahrwerks-Konstrukteur Boscoscuro. Der Herstellertitel ist noch zu vergeben. Zwei Runden vor Schluss hält Kalex knapp die Spitze.

Runde 18. der Moto2-Weltmeisterschaft stand ganz im Zeichen des neuen Titelträgers Ai Ogura. Mit einer von allen Seiten anerkannt sehr starken Leistung ließ der 23-Jährige nicht nur sich selbst und Japan jubeln. Laut gefeiert wurde auch bei der MSi-Mannschaft und in der Nachbarbox von Speed-UP-Gründer Luca Boscoscuro. Der Italiener konnte es verschmerzen, dass der erste WM-Titel einer Boscoscuro nicht von den eigenen Piloten eingefahren wurde.

Mit dem großen Erfolg endet mit Blick auf die Fahrer-WM damit auch eine Ära – die beeindruckende Abfolge von elf Meisterschaften von Kalex-Piloten ist gestoppt.

Offen bleibt allerdings die Auseinandersetzung um den Titel zwischen den Herstellern. Während die dritte Kraft Forward nicht in Erscheinung getreten ist, liegen Kalex und Boscoscuro vor den letzten beiden Rennen auf Augenhöhe. Nur 14 Zähler trennen die beiden Kontrahenten, wobei der Vorteil aktuell bei dem Vertreter aus Deutschland liegt.

Nach einem komplizierten Start in die Saison für den mengenmäßig dominanten Anbieter aus Süddeutschland wurden laut Kalex-Mitbegründer Alex Baumgärtel die richtigen Schlüsse gezogen: «Die Herstellerwertung ist eng, wie schon sehr lange nicht mehr. Nach der Sommerpause hatten wir das richtige Verständnis aufgebaut, was die Abstimmung und Fahrweise angeht, und konnten wieder viele Punkte zu unserem Wettbewerber aufholen. Eine wirklich starke zweite Saisonhälfte.»

Während der Fahrertitel zugunsten des Japaners auf einem italienischen Fahrwerk entschieden ist, fällt es schwer, eine Prognose für den Ausgang im Duell um das beste Chassis anzufertigen. Der engen Lage ist sich auch Baumgärtel bewusst: «Auf der einen Seite wird Ai Ogura auch in Sepang sehr stark sein, er hatte schon 2022 die Pole-Position und die Möglichkeit den Titel zu holen – doch er stürzte in der letzten Runde. Auf der anderen Seite ist Aron Canet in der Form seines Lebens und ich traue beiden zu, um den Sieg zu kämpfen. Es wird super spannend wie die Herstellerwertung ausgehen wird, wir werden es in Valencia erleben.»

Betrachtet man allein die Rennsiege, wird klar, wie ausgewogen die Meisterschaft 2024 ist. Neunmal siegte Kalex – neunmal Boscoscuro. Zu gönnen wären der Titel beiden Kandidaten, die sich 2024 skandalfrei um Tausendstel duellieren. Im Sinne des Wettbewerbs bleibt zu hoffen, dass die endgültige Entscheidung wie geplant am 17. November in Valencia fällt.

Moto2-WM-Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Ogura 261 Punkte. 2. Canet 201. 3. Garcia 179. 4. Aldeguer 175. 5. Gonzalez 170. 6. Lopez 168. 7. Roberts 153. 8. Dixon 142. 9. Vietti 140. 10. Arbolino 135. 11. Ramirez 101. 12. Chantra 91. 13. Alcoba 79. 14.Arenas 76. 15. Agius 63.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 387 Punkte. 2. Boscoscuro 373. 3. Forward 16.