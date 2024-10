Fermin Aldeguer: Gips statt sichere MotoGP-Premiere

Runde 1 in Buriram: Aldeguer und Arbolino am Boden

Euphorisch vom Moto2-Sieg in Australien wollte Fermin Aldeguer in Thailand zu früh zu viel. Nach Crash und Handbruch ist die nähere Zukunft ungewiss. Damit wackelt auch die MotoGP-Premiere des jungen Spaniers.

Vor einem Jahr hatte sich der junge Fermin Aldeguer als Sieger des Thailand-GPs auf der SpeedUP-Boscoscuro feiern lassen. Die lupenreine Serie mit vier Erfolgen am Ende der Saison 2023 hatte dem heute 19-Jährigen das Eintrittsticket in die Königsklasse beschert. Bereits zu Beginn der laufenden Saison durfte der Racer aus Spanien bei Ducati Corse für zwei Jahre unterschreiben.

Nach dem lange währenden Strategiespiel um die Verteilung der Piloten auf nur noch sechs Desmosedici stand fest, dass Aldeguer die Nachfolge von Marc Marquez bei Gresini Racing antreten wird.

Nach dem 18. Rennwochenende dürfte die Laune in der Mannschaft von Teaminhaberin Nadia Padovani gedämpft sein. Denn nach der Darbietung von Fermin Aldeguer ist ungewiss, ob die Neuverpflichtung ein planmäßiges Debüt erleben wird.

Seit Sonntagnachmittag trägt der Noch-Moto2-Pilot Gips. Das Rennen in Buriram war noch keine Minute alt, da torpedierte Aldeguer sich und Tony Arbolino aus der Veranstaltung. Der Spanier, der von Position 8 in den Lauf gegangen war, scheiterte vor Kurve 5 daran, die Gänge seines Renners zu sortieren. Der Versuch, eine Kollision zu vermeiden, scheiterte nachhaltig. Aldeguer drückte zwar noch einen Gang ins Getriebe des Triumph-Motors, doch der Highsider inklusive Abschuss des Italieners, der damit an einem Wochenende zweimal von hinter ausgeschaltet wurde, war unvermeidbar.

Während Kalex-Pilot Arbolino keine weiteren Verletzungen davontrug, wurde bei Fermin Aldeguer ein Bruch der Mittelhand diagnostiziert. Um das Knochen-Dilemma wieder in Position zu bringen, muss sich der zukünftige Ducati-Pilot einer Operation unterziehen.

Sicher ist: Am kommenden Wochenende in Sepang wird Aldeguer nicht auf Punktejagd gehen, um seine durchwachsene Saisonbilanz weiter aufzupolieren. Dem Sieg in Australien folgte mit dem unerfreulichen Ausfall der vierte Nuller des Jahres.

In der WM-Tabelle rangiert der SpeedUP-Pilot hinter Weltmeister Ogura, Canet und Garcia auf dem vierten Rang. Aufgrund der hohen Leistungsdichte in der Moto2 dürfte es schon bald wieder nach hinten gehen – Manuel Gonzalez fehlen nur fünf, Teamkollege Lopez sieben Zähler auf die Startnummer 54.

Unklar ist auch, ob sich der 19-Jährige in Valencia in zwei Wochen wieder zum Dienst melden kann. Selbst wenn der Moto2-Pilot grünes Licht für eine Teilnahme beim Finale bekommt, ist sicher, eine dann mögliche Premiere auf der 300-PS-Desmosedici am Dienstag nach dem letzten Rennen wird nur mit Handicap stattfinden.

Ergebnisse Moto2 Buriram, Rennen (27. Oktober):

1. Arón Canet (E), Kalex, 20 Runden in 32:02,751 min

2. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +3,684 sec

3. Marcos Ramirez (E), Kalex, +4,683

4. Somkiat Chantra (T), Kalex, +5,799

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +6,172

6. Izan Guevara (E), Kalex, +6,404

7. Jake Dixon (GB), Kalex, +6,909

8. Albert Arenas (E), Kalex, +7,404

9. Manuel Gonzalez (E), Kalex, + 1 Runde

10. Deniz Öncü (TR), Kalex, + 1 Runde

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, + 1 Runde

12. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +1 Runde

13. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +1 Runde

14. Filip Salač (CZ), Kalex, +1 Runde

15. Jorge Navarro (E), Kalex, + 1 Runde

Moto2-WM-Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Ogura 261 Punkte. 2. Canet 201. 3. Garcia 179. 4. Aldeguer 175. 5. Gonzalez 170. 6. Lopez 168. 7. Roberts 153. 8. Dixon 142. 9. Vietti 140. 10. Arbolino 135. 11. Ramirez 101. 12. Chantra 91. 13. Alcoba 79. 14.Arenas 76. 15. Agius 63.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 387 Punkte. 2. Boscoscuro 373. 3. Forward 16.