Alberto Surra ersetzt Fermin Aldeguer in Malaysia

Der Italiener Alberto Surra wird Moto2-Pilot Fermin Aldeguer (Boscoscuro) beim Malaysia-GP vertreten. Nach dem Bruch der linken Mittelhand beim Thailand-GP muss der Spanier pausieren.

Im Moto2-Rennen in Thailand hatte sich SpeedUp-Pilot Fermin Aldeguer in der ersten Runde nach einem Highsider und einer Kollision mit Tony Arbolino einen Bruch der linken Mittelhand zugezogen (SPEEDWEEK.com berichtete).

Wie das SpeedUp-Team bekannt gab, wird Alberto Surra den verletzten Aldeguer zumindest beim Malaysia-GP vertreten. Surra tritt mit dem Team Ciatti-Boscoscuro in der europäischen Moto2-Meisterschaft an, wo er derzeit vor dem letzten Saisonrennen den dritten Rang in der Gesamtwertung belegt.

Surra ist auch auf der großen Weltmeisterschafts-Bühne kein Unbekannter. Der 20-Jährige bestritt 2021 und 2022 einige Rennen in der Moto3-WM, 2023 fuhr er acht Rennen in der Moto2-WM für das Forward-Racing-Team. Der Italiener war zudem ein Jahr lang Teil der VR46 Riders Academy von Valentino Rossi.