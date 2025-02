Moto2-Test, Jerez: Moreira nach Tag 1 an der Spitze

Fast wäre am ersten Tag der Moto2-Tests in Jerez der Rundenrekord gefallen. Diogo Moreira und Aron Canet kamen der Bestmarke am nächsten. Wieder stark, die Intact-GP-Piloten Gonzalez und Agius auf den Plätzen 4 und 6.

Alle 28 Stammpiloten, die sich 2025 in den Wettstreit um die Moto2-Krone begeben, haben sich in Jerez eingefunden. Auf dem Plan stehen drei intensive Testtage, die letzten vor dem ersten WM-Rennen am 2. März in Buriram.

Beim Test in der vergangenen Woche hatte sich bereits der Großteil der Moto2-Belegschaft warmgefahren. Während zur Freude der deutschen Intact-GP-Mannschaft Neuzugang Gonzalez am ersten Tag in Portimao das Tempo bestimmt hatte, übernahm Aron Canet an Tag 2 das Kommando. Auch der Brite Jake Dixon hatte vor einer Woche als Zweiter stark aufgezeigt.

Bereits in der zweiten Session in Jerez war es aber erneut Fantic-Aushängeschild Aron Canet, der den Hammer fallen ließ. Mit einer 1:40,992 min ließ der Spanier keine Zweifel an seinem Ehrgeiz aufkommen. Zum Vergleich: Beim letzten Spanien-GP gelang Fermin Aldeguer mit einer 1:40,673 ein neuer Rundenrekord – keinem anderen Moto2-Piloten war es 2024 gelungen, unter die Marke von 1:41 min zu kommen.

Noch am ersten Testtag 2025 sollte dies aber ein weiterer Moto2-Athlet schaffen. Diogo Moreira (Italtrans) legte am späten Nachmittag die Messlatte auf 1:40,775 min. Niemand war am ersten Tag schneller als der Brasilianer, der vor einem Monat das Spaßrennen «100 km dei Campioni» in Tavullia gewonnen hatte.

Wie schon in Portimao zeigte sich in Jerez auch Barry Baltus in sehr guter Verfassung. Der Belgier, Teamkollege von Canet, fuhr persönliche Bestzeit und landete in der ersten Zwischenbilanz auf Position 3.

Verlässlich an der Front auch das deutsche Intact-GP-Team. Manuel Gonzalez verbesserte seine Jerez-Bestzeit um 0,3 Sekunden. Am Nachmittag zeitweise auf Platz 1, endete der Auftakt für den Neuzugang auf Rang 4. Nur 0,083 sec langsamer: Teamkollege Senna auf Rang 6. Der 19-Jährige war beeindruckende 1,2 sec schneller als beim Qualifying 2024.

Adrian Huertas auf der zweiten Italtrans-Kalex darf sich nach Tag erneut als schneller Einsteiger der Klasse bezeichnen. Mit 0,7 sec Rückstand auf seinen Teamkollegen lag der Supersport-Champion am Abend auf Rang 8. Moto3-Weltmeister David Alonso konzentrierte sich auf möglichst viele Runden. Der Aspar-Pilot beendete Tag 1 auf Position 24. Sein Abstand auf Moreira: 1,4 sec.

In Jerez erstmals auf die Strecke ging die Moto2-Mannschaft von American Racing. Joe Roberts und Marco Ramirez war noch leichter Moto2-Rost anzumerken. Am ersten Testtag kam das Duo auf den blau lackierten Kalex-Bikes nicht über die Plätze 14 und 19 hinaus. Enttäuschend verlief der Jerez-Auftakt auch für den zuletzt schnellen Jake Dixon – mehr als Rang 20 war für den Briten im ersten Anlauf nicht drin.

Wenig überraschend: Auf der Strecke von Jerez präsentierte sich die Moto2-Meute unverändert mit enormer Leistungsdichte. Auch beim ersten Test-Kräftemessen in Andalusien drückten sich die Top-15 in eine Sekunde.

Obwohl nach Tag 1 zehn Kalex-Motorräder an der Spitze auftauchten – bester Boscoscuro-Vetreter war Izan Guevara auf Rang 11 – kann also noch nicht von der Dominanz eines Chassis-Herstellers gesprochen werden.

Die Bedingungen in Jerez sind ausgezeichnet. Alles andere als ein neuer Rundenrekord am zweiten Testtag wäre eine große Überraschung.

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (18. Februar):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 1:40,775 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,217 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,312

4. Manuel González (E), Kalex, +0,346

5. Zonta van den Goorbergh, Kalex, +0,427

6. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,429

7. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,468

8. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,723

9. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,772

10. Albert Arenas (E), Kalex, +0,794

11. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,831

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,858

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,883

14. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,934

15. Jorge Navarro (E), Forward, +0,938