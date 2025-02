David Alonso (24.): «Fangen von ganz unten an»

Moto2-Rookie David Alonso nutzte das gute Wetter am ersten Tag des Jerez-Tests, um sich auf der südspanischen Strecke weiter an seine Kalex anzupassen. Er drehte 51 Runden und landete auf Gesamtrang 24.

An Tag 1 des Moto2-Tests in Jerez gaben Diogo Moreira (Italtrans), Aron Canet und Barry Baltus (beide Fantic) den Ton an. Rookie David Alonso vom Aspar-Team konzentrierte sich darauf, sich auf das 765-ccm-Bike einzustellen und sein Gefühl zu verbessern. Der amtierende Moto3-Weltmeister drehte 51 Runden – am Ende wurde es Rang 24.

«Es war ein guter Start in den Test, bei dem wir den gleichen Weg wie beim Test letzte Woche in Portimao gehen», so das Resümee des 18-Jährigen zum Dienstag. In Portimao war Alonso ebenfalls am unteren Ende der Zeitenliste zu finden.

Was bei der Anpassung an die für ihn neue Klasse wenig hilfreich ist: Bei einem Trainingssturz Ende Januar kugelte sich Alonso die rechte Schulter aus. In den letzten Wochen hatte der Kolumbianer mit den Nachwirkungen zu kämpfen. «Ich bin sehr zufrieden damit, wie die Schulter reagiert. Ich habe mich gut erholt, und das hat es mir ermöglicht, in Jerez stärker zu sein», betonte Alonso. «Dieses Jahr fangen wir in einer neuen Kategorie von ganz unten an. Wir müssen Vertrauen in uns haben und uns Schritt für Schritt weiterentwickeln.»

Teamkollege Daniel Holgado, der ebenfalls ein Rookie in der mittleren Kategorie ist, landete am Dienstag auf Rang 13 in der Zeitenliste. Alonso bleiben in Jerez noch zwei Tage, um sich auf das Moto2-Bike einzustellen. Vom 28. Februar bis 2. März findet dann in Buriram das erste Rennwochenende statt.

Ergebnisse Moto2-Test Jerez (18. Februar):

1. Diogo Moreira (BR), Kalex, 1:40,775 min

2. Arón Canet (E), Kalex, +0,217 sec

3. Barry Baltus (B), Kalex, +0,312

4. Manuel González (E), Kalex, +0,346

5. Zonta van den Goorbergh, Kalex, +0,427

6. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,429

7. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,468

8. Adrian Huertas (E), Kalex, +0,723

9. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,772

10. Albert Arenas (E), Kalex, +0,794

11. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,831

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,858

13. Daniel Holgado (E), Kalex, +0,883

14. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,934

15. Jorge Navarro (E), Forward, +0,938