Lingg nach Traumwochenende: «Voll ins Schwarze»

Das deutsche Intact-GP-Team hatte die Saison 2025 mit einem Paukenschlag und den Plätzen 1 und 3 eröffnet. Nach drei Rennen Pause wiederholte die Mannschaft mit Manuel Gonzalez und Senna Agius das Spiel in der Moto2-WM.

Anders als beim Auftaktrennen in Buriram hatte sich der starke Auftritt der Intact-Piloten auf dem Circuito von Jerez schnell angekündigt. Beide Fahrer schossen sich von der ersten Runde auf die Situation ein und absolvierten ein fehlerfreies Super-Wochenende.

Platz 3 und 4 im FP1, Rang 1 und 4 im wichtigen Zeittraining, Zweiter und Fünfter im zweiten freien Training und Positionen 1 und 3 in Q2 – folgte eine Dublette der Qualifikation im Rennbetrieb. In allen Sitzungen war es dabei Manuel Gonzalez, der im Hundertstel-Bereich mehr aus der Moto2-Kalex herausholte.

Teamchef Jürgen Lingg hatte sich schon vor dem Start des Rennens begeistert gezeigt, warnte aber zugleich vor Übermut: «Es läuft fast zu gut, um wahr zu sein.» Manuel ist extrem fokussiert und arbeitet super genau. Alles, was macht, sitzt, seine Aussagen und Ansagen sind kompakt, präzise und von hoher Qualität. Und genauso ist er auf der Strecke. Senna hat und vor allem mit seiner Konstanz begeistert. Auch er war in den Sessions wie ein Uhrwerk unterwegs – und dazu immer in den Top 5. Absolut top.

Einen Tag später fehlten dem Allgäuer dann kurz die Worte. Zu überwältigend war das Resultat, dass vor der unfassbaren Fankulisse und dem Heimsieg-Faktor des Intact-Pilot zu einem emotionalen Team-Erdbeben geführt hatte.

Nach einem doppelten Schluck aus den Kelchen der Podestpiloten war es mit der Nüchternheit vorbei. Jürgen Lingg: „Die Sache ist die – es gibt eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich spreche für das ganze Team – ausnahmslos alle haben in Jerez den perfekten Job gemacht. Die Bedingungen schienen zwar perfekt, waren aber alles andere als leicht. Sie haben während des gesamten Wochenendes variiert und Piloten und Crew haben es geschafft, sich darauf einzustellen. »

Lingg, selbst ehemaliger Fahrer, zeigte sich begeistert von den beiden Hauptakteuren: «Manuel hat seine Erfahrung perfekt genutzt. Er hat es geschafft, während jedem Meter des Rennens die Kontrolle über alles zu haben. Er wusste genau, wann er pushen musste und wann nicht. Wir alle sind sehr beeindruckt von seiner Kompetenz – und freuen uns natürlich, dass Intact mit Manu voll ins Schwarze getroffen hat. »

Nicht weniger erfreut ist der Chef der einzigen deutschen Grand-Prix-Struktur über den jungen Australier: «Auch wenn Senna noch nicht die gleiche Erfahrung hat und die Arbeit mit ihm intensiver ist, zählt das Resultat und macht uns als Mannschaft nicht weniger zufrieden.» »Im Rennen hat er am Ende alle Register gezogen und bewiesen, dass er schon jetzt zu den besten Piloten gehört, die mit nachlassendem Grip am Hinterrad umgehen können.«

Nicht nur die Emotionen, auch die Zahlen passen nach dem fünften Moto2-Wochenende. Manuel Gonzalez holte sich mit dem Jerez-Meisterstück die WM-Führung zurück – Senna Agius sprang ebenfalls vor. Der 19-Jährige liegt punktgleich mit Deniz Öncu und Diogo Moreira auf Rang 7. Nach dem zweiten Doppelschlag 2005 schloss Liqui Moly Dynavolt Intact GP in der Teamwertung zur führenden Fanti-Mannschaft mit Aron Canet und dem in Jerez Zweitplatzierten Barry Baltus auf.

Ergebnisse Moto2 Jerez, Rennen (27. April):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 21 Runden in 35:30,634 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +2,256 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +3,781

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, +4,781

5. Deniz Öncü (TR), Kalex, +6,390

6. Albert Arenas (E), Kalex, 7,049

7. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +7,919

8. Aron Canet (E), Kalex, +8,511

9. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +12,537

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +14,783

11. Joe Roberts (USA), Kalex, +17,135

12. Marcos Ramirez (E), Kalex, +17,182

13. Adrian Huertas (E), Kalex, +20,992

14. Collin Veijer (NL), Kalex, +23,062

15. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +27,942

WM-Stand nach 5 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 86 Punkte. 2. Aron Canet 79. 3. Jake Dixon 66. 4. Baltus 53. 5. Ramirez 39. 6. Öncu 37. 7. Agius 37. 8. Moreira 37. 9. Holgado 36. 10. Vietti 34. 11. Lopez 30. 12. Arbolino 29. 13. Arenas 28. 14. Salac 19. 15. Guevara 12



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 108. 2. Boscoscuro 77. 3. Forward 10.