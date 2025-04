Intact GP: Wieder auf Kurs nach Wüsten-Grand-Prix

Beim vierten Moto2-Wettkampf der Saison sorgten Manuel Gonzalez und Senna Agius für eine gelungene Wiedergutmachung. Liqui Moly Dynavolt Intact GP verließ die Wüste von Katar mit dem zweitgrößten Pokal.

Die ersten GP-Wochenenden der Saison hätten für die Moto2-Abteilung der einzigen deutschen Mannschaft im GP-Fahrer kaum besser laufen können. Manuel Gonzalez gewann den Auftakt, feierte mit Teamkollege Senna Agius, der Dritter wurde, und stand zwei Wochen später dann wieder auf dem Podest. Nach Platz 2 in Argentinien hieß der klare WM-Führende Manuel Gonzalez.

Umso mehr schmerzte die Nullnummer im Mischwetter von Austin/Texas. Bei Intact-Racer hatten mit ihren Mannschaften die falsche Reifenwahl getroffen – Gonzalez rutschte auf Tabellenrang 3 ab.

Wohlwissend um sein Potenzial auf der schwarz-silbernen Kalex mit WP-Federelementen meldete sich der Spanien in Katar mit einer klaren Ansage zum Dienst: Platz 1. Und die arbeitete Gonzalez ohne viel Worte zu machen ab. In der Wüste wurde der Neuzugang aus Madrid in jeder Session auf Platz 1 geführt. Als Gonzalez von der Pole-Position in die Nacht rauschte und Aron Canet seinen Start komplett vermasselt hatte, standen die Vorzeichen auf einen zweiten Saisonsieg des Intact-Piloten.

Wer den Fernseher nun abschaltete und 40 Minuten später wieder anschaltete, sah sich überrascht. Ganz oben auf dem Podest strahlte Aron Canet – Gonzalez auf 3!

Was passiert war, berichtete ein ruhiger, nicht unzufriedener Intact-Pilot nach Dusche mit alkoholfreier Brause. Gonzalez: «Ich denke, das Ergebnis zeigt nicht, was wir heute hätten erreichen können. Ich glaube, ich war am Anfang ein bisschen zu sehr darauf bedacht, den Reifen zu schonen. Das zwang mich, meinen Fahrstil zu ändern. »Ich denke, ich hätte etwas mehr pushen müssen, um 1:57er-Rundenzeiten zu fahren.»

Gonzalez weiter: «Am Ende wollte ich mich wieder aufholen, aber ich hatte kein gutes Gefühl. Ich war wirklich am Limit. Aber wir lernen daraus, und ich bin froh, bei so schwierigen Bedingungen wie heute wieder auf dem Podium zu gestanden zu sein.»

Noch entspannter kommentierte der Boss der nun wieder auf Rang 2 der Tabelle nach oben gegangenen Madrilenen. Teamanager Jürgen Lingg: «Diesmal haben wir in Sachen Strategie und Abstimmung alles richtig gemacht. Deshalb sind wir auch auf dem Podium gelandet. Ich bin mir sicher, dass dennoch für Manu mehr möglich gewesen wäre. Der Reifenverschleiß ist hier immer ein Thema, das man auf keinen Fall vernachlässigen darf, und er wollte auf keinen Fall ohne Grip in ein Problem fahren. Zum Ende hin hat er es dann aber gut hinbekommen. Es war nicht zu 100 Prozent perfekt, aber wenn man am Ende einen Pokal hat, kann man durchaus zufrieden sein. »

Ein starkes Rennen zeigte auch der junge Senna Agius. Allerdings war der Start des Aussies zu gut. Agius musste im Laufe des Rennens zur Strafe nicht weniger als drei Long-lap-Strafen absitzen. Zwischenzeitlich ins Hinterfeld abgefallen bis Agius und wurde im Ziel 14. noch mit Punkten belohnt. Auch wenn der Riesentriumph des Auftakts nicht wiederholt werden konnte, so ist der USA-Trip nun endgültig vergessen. In der Teamwertung der Moto2 rangiert Liqui Moly Dynavolt Intact GP hinter Fantic Racing auf Platz 2.

Ergebnisse Moto2 Losail, Rennen (13. April):

1. Aron Canet (E), Kalex, 18 Runden in 35:30,185 min

2. Deniz Öncü (TR), Kalex, +1,103 sec

3. Manuel Gonzalez (E), Kalex, +1,286

4. Dani Holgado (E), Kalex, +4,021

5. Diogo Moreira (BR), Kalex, +5,892

6. Barry Baltus (B), Kalex, +6,158

7. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +9,821

8. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,991

9. Albert Arenas (E), Kalex, +10,893

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +10,879

11. David Alonso (COL), Kalex, +11,523

12. Zonta van der Goorbergh, (NL), Kalex, +11,925

13. Collin Veijer (NL), Kalex, +13,048

14 Senna Agius (AUS), Kalex, +13,963

15. Joe Roberts (USA), Kalex, +17,642

– Jake Dixon (GB), Boscoscuro, 11 Runden

– Darry Binder (ZA), Kalex, 4 Runden

– Ayumu Sasaki (JP), Kalex, 2 Runden

WM-Stand nach 4 von 22 Rennen:

1. Aron Canet 71. 2. Manuel Gonzalez 61. 3. Jake Dixon 59. 4. Holgado 36. 5. Ramirez 35. 6. Baltus 33. 7. Lopez 30. 8. Arbolino 28. 9. Öncu 20. 10. Vietti 25. 11. Moreira 24. 12. Agius 21. 13. Arenas 18. 14. Salac 13. 15. Guevara 12



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 83. 2. Boscoscuro 68. 3. Forward 10