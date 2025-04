Moto2 Jerez: Manuel Gonzalez dominiert bei Heim-GP

Beim Moto2-Rennen in Jerez de la Frontera/Spanien konnte Pole-Mann Manuel Gonzalez seine Führung problemlos über die Ziellinie bringen. Dahinter gab es einige spannende Manöver.

Manuel Gonzalez verwandelte seine Heim-Pole völlig unbedroht in einem Heim-Sieg! Der Spanier legte im Moto2-Rennen in Jerez eine richtig souveräne Performance hin. Sein Teamkollege Senna Agius wurde Dritter.

Es zeichnete sich direkt zu Beginn ab: Pole-Setter Manuel Gonzalez kam beim Start richtig gut weg, konnte seine Führung behaupten.

Für den Australier Senna Agius war es der erste Start aus der ersten Reihe in der Moto2, er ging von Rang 3 hinter Albert Arenas ins Rennen. Dann direkt der Positionsgewinn für Agius: Arenas fiel in der ersten Runde auf Rang 5 zurück.

Richtig stark in der Frühphase: Diogo Moreira, der drei Positionen gut machte und Zweiter hinter Leader Gonzalez war. WM-Leader Aron Canet war nach der ersten Runde nur an Rang 10

Gleich zwei Stürze gab es in den ersten beiden Runden: Alonso Lopez verunfallte in Runde 1 in Kurve 2, landete im Kies, konnte aber weiterfahren. In Runde 2 stürzte Dani Holgado nach einer Berührung mit seinem Teamkollegen David Alonso, fiel damit aus.

Danach dann wieder David Alonso: In Runde 6 kollidierte er mit Izan Guevara in Kurve 13, landete im Kies und wirkte ziemlich wackelig auf den Beinen.

Unterdessen behauptete sich Gonzalez weiter souverän an der Spitze, mittlerweile verfolgt von Barry Baltus und Moreira, Agius an vierter Stelle. Gonzalez hielt einen Abstand von gut 2 Sekunden und mehr stabil, war bei der Zwei-Drittel-Marke bei 14 von 21 Runden bereits bei drei Sekunden.

Ayumu Sasaki crashte in Runde 12 und Kurve 1. Der junge Japaner ist noch punktlos. Abgesehen von diesem Ausfall kam in dieser Phase des Rennens nach einem chaotischen Auftakt langsam Ruhe ein, Gonzalez führte weiter locker vor Baltus und Moreira.

Mit noch drei Runden zu fahren dann wieder ein Unfall – und wieder von einem Wiederholungstäter. Alonso Lopez kam erneut von der Strecke ab. Der Spanier wollte zunächst weiterfahren – bekam dann aber die schwarze Flagge gezeigt.

Nahezu zeitgleich dann der Wechsel auf dem vorläufigen Podium: Senna Agius zog in einem richtig engen Manöver an Diogo Moreira vorbei, lag nun an Rang 3.

Gonzalez brachte seinen Heim-Sieg mit knapp über zwei Sekunden Vorsprung über die Ziellinie, hinter ihm Barry Baltus und Senna Agius. Diogo Moreira verpasste um gut eine Sekunde das Podium.

Ergebnisse Moto2 Jerez, Rennen (27. April):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 21 Runden in 35:30,634 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +2,256 sec

3. Senna Agius (AUS), Kalex, +3,781

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, +4,781

5. Deniz Öncü (TR), Kalex, +6,390

6. Albert Arenas (E), Kalex, 7,049

7. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +7,919

8. Aron Canet (E), Kalex, +8,511

9. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +12,537

10. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +14,783

11. Joe Roberts (USA), Kalex, +17,135

12. Marcos Ramirez (E), Kalex, +17,182

13. Adrian Huertas (E), Kalex, +20,992

14. Collin Veijer (NL), Kalex, +23,062

15. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +27,942

WM-Stand nach 5 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez 86 Punkte. 2. Aron Canet 79. 3. Jake Dixon 66. 4. Baltus 53. 5. Ramirez 39. 6. Öncu 37. 7. Agius 37. 8. Moreira 37. 9. Holgado 36. 10. Vietti 34. 11. Lopez 30. 12. Arbolino 29. 13. Arenas 28. 14. Salac 19. 15. Guevara 12



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 108. 2. Boscoscuro 77. 3. Forward 10.