Jerez, Zeittraining: Intact-Pilot Gonzalez überlegen

Im Zeittraining der Moto2-Klasse in Jerez sorgte Manuel Gonzalez (Intact GP) für die Bestzeit. Auf Platz 2 und 3 folgten Barry Baltus (Fantic) und Deniz Öncü (KTM Ajo). WM-Leader Aron Canet auf Platz 6.

Auf die 40 Minuten freies Training folgt am Freitag in der Moto2-Klasse das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den schnellsten 14 Fahrern gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 aufsteigen.

Im FP1 auf dem Circuito de Jerez war KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü mit 1:39,836 min der Schnellste. Mit seiner Bestzeit unterbot er den alten Rundenrekord von Jake Dixon (1:40,394 min) aus dem letzten Jahr um mehr als eine halbe Sekunde. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Barry Baltus (Fantic) und Manuel Gonzalez (Intact GP). WM-Leader Aron Canet (Fantic) stürzte gegen Ende der Session, blieb aber unverletzt.

Ab dem Spanien-GP haben die Fahrer und Teams der Moto2-Klasse zwei neue Hinterreifen zur Verfügung – Pirelli brachte den neuen Supersoft SCX und eine neue Variante des weichen Reifens SC0 mit nach Jerez. Der SCX wird 2025 an einigen Grand-Prix-Wochenenden verfügbar sein. Was dieser Reifen kann, zeigte sich in Jerez schon im FP1.

Am Freitagnachmittag betrug die Lufttemperatur 25 Grad Celsius. Die Moto2-Piloten gingen pünktlich um 14.05 Uhr Ortszeit auf die Strecke. Zu Beginn setzte sich Barry Baltus mit 1:40,661 min an die Spitze. Die beiden Intact-Piloten Manuel Gonzalez und Senna Agius hatten es ebenfalls eilig und belegten die Ränge 2 und 3. Auch wieder stark: Rookie Daniel Holgado auf Position 4.

Die Top-5 nach zehn Minuten: Baltus, Gonzalez, Agius, Holgado und Vietti. WM-Leader Aron Canet lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz 8.

Eine Minute später setzte sich Moto3-Weltmeister David Alonso auf Rang 4. Der Kolumbianer feiert am heutigen 25. April seinen 19. Geburtstag.

Nach 15 Minuten stürzte Filip Salac (Marc VDS) in Kurve 1 – er blieb unverletzt und trat unverzüglich den Weg zurück in seine Box an.

Die Top-10 zur Hälfte der Session: Baltus, Gonzalez, Agius, Alonso, Holgado, Vietti, Dixon, Canet, Moreira und Öncü.

13 Minuten vor dem Ende hatte VR46-Akademie-Fahrer Celestino Vietti einen spektakulären Save in Kurve 1 – mit seinem rechten Knie und dem Ellenbogen konnte er einen Sturz im Marc-Marquez-Stil abfangen.

Wie immer im Zeittraining, waren es wieder die letzten zehn Minuten, welche die meiste Spannung boten. Mit frischen Reifen blies die Moto2-Meute zum finalen Angriff. Acht Minuten vor dem Ende setzte sich Intact-Pilot Agius mit 1:40,653 min an die Spitze. Eine Runde später verbesserte der Australier seine Bestzeit auf 1:40,636 min.

Fünf Minuten vor dem Ende der Session setzte sich KTM-Ajo-Pilot Öncü mit 1:40,629 min an die erste Stelle. Zwei Minuten später ließ dann Gonzalez mit 1:40,142 min den Hammer fallen. Baltus fuhr um 0,338 sec langsamer und setzte sich auf Position 2. Teamkollege Canet preschte auf Rang 6 nach vorne.

An die Zeit von Gonzalez kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Gonzalez, Baltus, Öncü, Agius, Arenas, Canet, Alonso, Holgado, Dixon, Vietti, Lopez, Roberts, Salac und Moreira.

Geburtstagskind David Alonso beendete das Moto2-Zeittraining auf Rang 7. Die beiden Pramac-Yamaha-Piloten Izan Guevara und Tony Arbolino belegten nur die Ränge 16 und 19.

Wie immer ging es in der mittleren Kategorie eng zu. Die ersten 15 Fahrer lagen innerhalb von 0,970 sec.

Das Zeittraining wurde von den Kalex-Piloten dominiert. Bester Fahrer auf dem Boscoscuro-Chassis war Jake Dixon als Neunter.

Ergebnisse Moto2 Jerez, Zeittraining (25. April):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 1:40,142 min

2. Barry Baltus (B), Kalex, +0,338 sec

3. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,487

4. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,489

5. Albert Arenas (E), Kalex, +0,589

6. Aron Canet (E), Kalex, +0,587

7. David Alonso (CO), Kalex, +0,644

8. Dani Holgado (E), Kalex, +0,670

9. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,676

10. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,737

11. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,770

12. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,866

13. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,874

14. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,940