Mugello, Rennen: Intact-Pilot Manuel Gonzales gewinnt

Jubelstimmung beim deutschen Intact-Team: Manuel Gonzales gewann beim Grand Prix von Italien das Moto2-Rennen und ist wieder alleiniger WM-Leader. Albert Arenas und Aron Canet komplettierten das Podium in Mugello.

Intact-Pilot Manuel Gonzales hat beim Grand Prix von Italien in Mugello das Rennen der Moto2-WM gewonnen. Gonzales fuhr ein fehlerfreies Rennen und setzte sich klar gegen Kalex-Markenkollege Albert Arenas durch. Spannend wurde es um den finalen Platz auf dem Podium: Aron Canet (Kalex) entschied das Duell mit Diago Moreira (Kalex) für sich.

Moto2-Rookie Diago Moreira ging von der Pole in das Rennen und teilte sich die erste Startreihe mit den Kalex-Markenkollegen Aron Canet und Albert Arenas. Manuel Gonzales, der vor dem Rennen in Mugello zusammen mit Canet die Fahrerwertung anführte, musste aus der dritten Reihe ins Rennen starten. Da Gonzales im Qualifying langsam auf der Ideallinie fuhr und Can Öncü (Kalex) behinderte, erhielt er eine Gridstrafe und wurde von Position 5 auf 8 strafversetzt.

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Moreira für sich. Gonzales stürmte auf die dritte Position und reihte sich hinter Denis Öncü ein, der ebenfalls gut gestartet war. Mit einem aggressiven Manöver schob sich Canet an Gonzales vorbei und kam als Dritter aus der ersten Runde.

In der zweiten Runde verlor Moreira die Führung an Öncü und auch Canet ging vorbei. Zu Beginn der dritten Runde bremste sich Canet in Führung, konnte die Linie aber nicht halten. Moreira profitierte und ging erneut in Führung, verlor diese aber wenige Kurven später an Albert Arenas. Nach drei Runden hatte sich eine neun Fahrer große Führungsgruppe gebildet.

Die Positionen wechselten mehrfach, eine Prognose über die späteren Sieger war praktisch unmöglich. Nach einem Drittel der Renndistanz hatte sich eine vier Fahrer starke Führungsgruppe abgesetzt. Es deutete alles darauf hin, dass Albert Arenas, Manuel Gonzales, Aron Canet und Diago Moreira den Sieg untereinander ausmachen.

Zu Beginn der zweiten Rennhälfte gab Gonzales das Tempo vor und führte vor Arenas, Canet und Moreira. Das Rennen hatte sich im Vergleich zur hektischen Anfangsphase beruhigt. Es gab deutlich weniger Manöver in der Spitzengruppe. Gonzales und Arenas setzten sich leicht von Canet und Moreira ab.

Fünf Runden vor Rennende hatte sich Gonzales ein Polster von 0,5 Sekunden auf Arenas erarbeitet. Moreira und Canet hatten den Anschluss verloren und machten den finalen Platz auf dem Podium untereinander aus.

Drei Runden vor Rennende intensivierte sich das Duell um Platz 3: Moreira und Canet berührten sich mehrfach. Durch den Zweikampf kam Boscoscuro-Pilot Celestino Vietti in großen Schritten näher und lag in der finalen Runde in Schlagdistanz.

Gonzales’ Sieg wurde in der Schlussphase nicht gefährdet. Der 22-jährige Spanier gewann beim Grand Prix von Italien das Rennen der Moto2. Arenas fuhr als Zweiter ins Ziel. Canet setzte sich beim Kampf um den dritten Platz durch und kam knapp vor Moreira und Vietti ins Ziel.

Denis Öncü, Izan Guevara, David Alonso, Joe Roberts und Marcos Ramirez komplettierten die Top-10. Die finalen Punkte gingen an Barry Baltus, Filip Salac, Senna Agius, Alonso Lopez und Daniel Holgado.

Ergebnisse Moto2 Mugello, Rennen (22. Juni):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 19 Runden in 35:34,695 min

2. Albert Arenas (E), Kalex, +1,409 sec

3. Aron Canet (E), Kalex, +3,648

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, +3,745

5. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +3,815

6. Deniz Öncü (TR), Kalex, +5,091

7. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +5,683

8. David Alonso (CO), Kalex, +5,924

9. Joe Roberts (USA), Kalex, +9,167

10. Marcos Ramirez (E), Kalex, +9,247

11. Barry Baltus (B), Kalex, +9,952

12. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +10,949

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +11,099

14. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +11,863

15. Dani Holgado (E), Kalex, +11,967