MSi handelt: Sergio Garcia raus, Eric Fernandez rein

Was sich bereits angedeutet hatte, steht nun offiziell fest: Ab sofort gehen Moto2-Pilot Sergio Garcia und die MSi-Mannschaft getrennte Wege. In Mugello ist bereits der Nachfolger am Start – Eric Fernandez.

SPEEDWEEK.com hatte bereits berichtet, dass die Zukunft des spanischen Moto2-Racers Sergio Garcia in der Weltmeistermannschaft MSi nicht weiter gesichert ist. Nun bestätigte das Team in einem Statement die Trennung. Offiziell ist die Rede von einer Auflösung der Zusammenarbeit in beiderseitigem Interesse: «Das Team QJ MOTORS-MSi-FRINSA, das an der Moto2-Weltmeisterschaft teilnimmt, und der Fahrer Sergio Garcia teilen mit, dass sie nach konstruktiven Gesprächen und in gegenseitigem Respekt beschlossen haben, ihr Vertragsverhältnis einvernehmlich zu beenden.»

Weiter heißt es: «Diese Entscheidung wurde mit dem Ziel getroffen, beiden Parteien die Möglichkeit zu geben, getrennt voneinander weiterzumachen und neue sportliche Erfolge anzustreben.» Während der gemeinsamen Zeit haben sowohl das Team als auch der Fahrer mit Professionalität und Engagement gearbeitet und dabei wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen gewonnen.

MOTORS-MSi-FRINSA wünscht Sergio den größten Erfolg in seiner beruflichen Laufbahn und dankt ihm aufrichtig für seinen Einsatz und seine Beiträge zum sportlichen Projekt. Der Fahrer seinerseits bedankt sich beim Team für die ihm gebotene Chance und wünscht ihm das Beste in der Meisterschaft. Beide Parteien schließen diese Etappe mit Zufriedenheit über das Erlebte und mit Blick auf neue Herausforderungen.»

Harmonische Worte – nach einer beeindruckenden ersten Saisonhälfte 2024 und einem erschreckenden Kollaps der Leistungskurve 2025. Zum Zeitpunkt der Trennung rangiert Sergio Garcia mit drei Zählern auf WM-Rang 26. Garcia, der 2025 mit Weltmeister-Crew-Chief Norman Rank zusammenarbeitet, fuhr in Aragon sein vorerst letztes Moto2-Rennen.

Ersatz holte sich die Mannschaft von Teo Martin aus dem eigenen Boscoscuro-Lager. Bereits in Mugello steuert der Spanier Eric Fernandez den Moto2-Renner an der Seite von Ivan Ortola. Der 19-Jährige kennt das Motorrad aus der Moto2-Europameisterschaft. Den letzten Lauf der Nachwuchsserie beendete Fernandez als Zweiter auf dem Podium, in der Tabelle hält er Position 7 – nun die WM-Premiere in der Toskana.

Oscar Manzano, sportlicher Leiter bei MSi: «Wir waren schon immer ein Team, das sich für junge Fahrer engagiert hat, und dieses Mal könnte es nicht anders sein. Wir hoffen, dass Eric sich gut an das Tempo der Weltmeisterschaft anpassen und sein Potenzial zeigen kann, so wie er es im Programm der Junior-GP getan hat.»

In den sozialen Medien meldet sich auch der vorerst gescheiterte Sergio Garcia zu Wort: «Eine Etappe geht zu Ende, aber ich habe die Erinnerung an die guten Zeiten und den Willen, noch härter zu arbeiten als je zuvor. Bald wird auch meine Zeit kommen, wir sehen uns auf der Strecke.»

Garcia verlässt das WM-Fahrerlager der Moto2 als neunfacher Grand-Prix-Sieger im Alter von 22 Jahren.