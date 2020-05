Steve Jenkner: «Hätte das viel eher machen sollen»

Steve Jenkner (li.) auf der Speedwaybahn in Meißen

Während seiner aktiven Zeit fuhr der langjährige 125er-GP-Pilot Steve Jenkner immer wieder mal Flat-Track, aber nur mit kleinen Bikes. Jetzt wagte er sich mit einem 650er-Rotax-Motor in Meißen auf die Speedwaybahn.

Von 1997 bis 2005 war Steve Jenkner in der Motorrad-Weltmeisterschaft unterwegs, bis auf seine letzte Saison in der 250er-Klasse immer auf der 125er. Der heute 43-Jährige feierte in Assen 2003 seinen einzigen GP-Sieg, 14 Mal brauste er aufs Podest.



Vergangenen Samstag lud der MC Meißen auf seiner Speedwaybahn zum Training, neben Spezialisten wie GP-Fahrer Martin Smolinski war auch Jenkner unterwegs. Der Sachse versuchte sich aber nicht auf einer Speedwaymaschine ohne Bremsen (!), sondern mit einem Flat-Tracker.

«Das war mein erster Versuch, deshalb habe ich das Angebot von Smolinski dankend abgelehnt», schmunzelte Jenkner im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich habe erst mal verschiedene Flat-Tracker probiert. Ich fuhr einen Eigenbau mit einem 650er-Rotax-Motor. Das war mega, es macht unheimlich Spaß. Ich hätte das schon viel eher machen sollen. Früher fuhren wir das bei Kenny Roberts auf der Ranch in Barcelona, damals aber mit kleinen Bikes mit 100 und 150 ccm. Bei Kenny Noyes war ich auch schon ein paar Mal auf der Ranch, da gab es aber auch nie größere Motorräder zum Ausleihen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem eigenen Bike. Ich bin froh, dass das in Meißen so funktioniert hat. Ich wusste nur, dass sie dort Speedway fahren und ich habe mir das vor ein paar Jahren auch mal angeschaut. Dann hieß es immer, dass wir mit der Supermoto fahren könnten, aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes.»

Bei Smolinski durfte er nicht nur Probesitzen auf dem Speedwaymotorrad, Jenkner schaute dem einzigen deutschen GP-Piloten auch genau zu. «Der fahrerische Ansatz mit dem Speedwaybike ist ein anderer», fiel ihm auf. «Das ist noch mal viel wilder und mit viel mehr Lenkeinschlag. Wie Martin im Vergleich zu den anderen fuhr, war verrückt – der fuhr Kreise um alle. Mich reizt so ein Bike, aber ich muss langsam anfangen, ich kann nicht alles am ersten Tag machen.»