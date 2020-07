Jerez: Schwieriger Neustart für Dupasquier und Kofler

Moto3-Tagesbestzeit fuhr beim Mittwoch-Test in Jerez John McPhee (Honda). Die KTM-Piloten Jason Dupasquier (PrüstelGP) und Maximilian Kofler (CIP Green Power) landeten auf den Gesamträngen 29 und 30.

Dem erfahrenen Moto3-Pilot John McPhee (26) gelang in der ersten Testsession nach der Corona-bedingten Zwangspause am Mittwochvormittag in 1:46,263 min die Tagesbestzeit. In der zweiten Session, die um 13.10 Uhr begann, kam die Konkurrenz nicht mehr an die Zeit des Honda-Piloten aus dem Petronas Sprinta Teams heran.

Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) schob sich in der zweiten Session aber noch auf den zweiten Rang (+ 0,321 sec) der kombinierten Zeitenliste nach vorne. Auf Platz 3 hielt sich Leopard-Fahrer Jaume Masia.

Ebenfalls steigern konnten sich am Nachmittag zwar die WM-Rookies Jason Dupasquier und Maximilian Kofler: Für den 18-jährigen Schweizer und den 19-jährigen Österreicher reichte es in der Endabrechnung aber nur für die Ränge 29 und 30 – gefolgt nur von Barry Baltus (16), der am Wochenende sein WM-Debüt auf der PrüstelGP-KTM gibt.

Jerez-Test, 15. Juli, Moto3 kombinierte Zeitenliste:

1. McPhee, Honda, 1:46,263 min

2. Fernandez, KTM, 1:46,584

3. Masia, Honda, 1:46,593

4. Suzuki, Honda, 1:46,645

5. Salac, Honda, 1:46,823

6. Fenati, Husqvarna, 1:46,831

7. Antonelli, Honda, 1:46,834

8. Rodrigo, Honda, 1:46,935

9. Foggia, Honda, 1:46,972

10. Arbolino, Honda, 1:47,074

Ferner:

29. Dupasquier, KTM, 1:48,943

30. Kofler, KTM, 1:49,514

Jerez-Test, 15. Juli, Moto3-Session 1:

1. McPhee, Honda, 1:46,263 min

2. Masia, Honda, 1:46,593

3. Suzuki, Honda, 1:46,645

4. Salac, Honda, 1:46,823

5. Fenati, Husqvarna, 1:46,831

6. Antonelli, Honda, 1:46,834

7. Arbolino, Honda, 1:47,074

8. Rodrigo, Honda, 1:47,142

9. Arenas, KTM, 1:47,274

10. Vietti, KTM, 1:47,284

Ferner:

28. Kofler, KTM, 1:49,615

30. Dupasquier, KTM, 1:50,433

Jerez-Test, 15. Juli, Moto3-Session 2:

1. Fernandez, KTM, 1:46,584

2. Rodrigo, Honda, 1:46,935

3. Foggia, Honda, 1:46,972

4. Rossi, KTM, 1:47,186

5. Arbolino, Honda, 1:47,198

6. Migno, KTM, 1:47,206

7. Vietti, KTM, 1:47,222

8. Fenati, Husqvarna, 1:47,238

9. Masia, Honda, 1:47,239

10. Toba, KTM, 1:47,307

Ferner:

29. Dupasquier, KTM, 1:48,943

30. Kofler, KTM, 1:49,514