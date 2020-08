Spielberg: Kofler mit Sturz, Pole für Rodrigo

In einer bis zur letzten Sekunde spannenden Qualifikation hat sich Gabriel Rodrigo die Pole in der Moto3 in Spielberg gesichert. Beim Steiermark-GP startet Maximilian Kofler von P29. Aufregung gab es um Jaume Masia.

Lange Zeit haben die Moto3-Piloten getrödelt, doch am Ende wurde es in der Qualifikation zum Großen Preis der Steiermark noch einmal richtig spannend. Letztendlich schnappte sich Gabriel Rodrigo die Bestzeit in einem Herzschlagfinale. Er umrundete den 4,318 Kilometer langen Kurs in 1:36,470 min. Seine Bestzeit war 0,2 sec langsamer als die Pole-Zeit von Raul Fernandez in der Vorwoche.

Es dauerte aber fast acht Minuten, bis die ersten Fahrer eine schnelle Runde in Q2 hinlegten. Die Zeiten von Stefano Nepa und Ai Ogura wurden noch gestrichen, dann setzte sich Gabriel Rodrigo an die Spitze. In den folgenden Umläufen verbesserte sich der WM-Neunte stetig. In der Schlussminute wurde Rodrigo kurzzeitig von Vietti verdrängt. Dann schlug Rodrigo im letzten Umlauf noch einmal zurück. Hinter ihm starten am Sonntag auf dem Red Bull Ring Raul Fernandez, Tatsuki Suzuki und Tony Arbolino. Der WM-Spitzenreiter Albert Arenas muss sich mit Startposition 9 begnügen.

In Q1 gab es gleich zwei Aufreger: Zunächst kollidierten Lokalmatador Maximilian Kofler und Andrea Migno in Kurve 4. Beide konnten zwar weiter fahren, sich aber nicht für Q2 qualifizieren.

Das gelang dafür Jaume Masia zumindest auf sportlichem Wege. Er durfte am zweiten Teil aber trotzdem nicht teilnehmen. Der Grund: Masia stürzte in der Schlussminute und riss dann gemeinsam mit den Streckenposten die Verkleidung an seiner Honda ab. Mit einem Naked Bike und ohne Handschuhe trat er die Rückreise an die Box an, verlor dabei aber Öl und verstieß somit gegen die Regeln. Nachfolgende Fahrer rutschten nach dem Zwischenfall aus, sodass Q2 erst mit Verspätung beginnen konnte.

Das Motorrad wurde zwar rechtzeitig fertig, Masia wurde aber für «verantwortungsloses Fahren» bestraft und von Q2 ausgeschlossen. Sportlich qualifizierten sich neben Masia Deniz Öncü, Niccoló Antonelli und Darryn Binder. Jason Dupasquier startet am Sonntag vom 25. Startplatz und Barry Baltus (beide PrüstelGP-Team) konnte keine Zeit auf das Tableaus bringen und geht das Rennen von P30 aus an.

Startaufstellung Moto3,Steiermark-GP

1. Rodrigo, Honda, 1:36,470 min

2. Fernandez, KTM, + 0,012

3. Suzuki, Honda, + 0,064

4. Arbolino, Honda, + 0,105

5. Vietti, KTM, + 0,175

6. McPhee, Honda, + 0,342

7. Foggia, Honda, + 0,495

8. Ogura, Honda, + 0,559

9. Arenas, KTM + 0,602

10. Binder, KTM, + 0,669

11. Öncü, KTM, + 0,801

12. Salac, Honda, + 0,891

13. Garcia, Honda, + 0,974

14. Alcoba, Honda, + 1,053

15. Antonelli, Honda, + 1,074

16. Nepa, KTM, + 1,150

17. Toba, KTM, +1,564

18. Masia, Honda, ohne Zeit



Ferner:

25. Dupasquier, KTM

29. Kofler, KTM

30. Baltus, KTM