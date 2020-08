Moto3: Albert Arenas (KTM) gewinnt am Red Bull Ring

Albert Arenas baute mit dem dritten Saisonsieg seine Führung in der Moto3-Weltmeisterschaft aus. Der KTM-Pilot setzte sich im Kampf auf dem Red Bull Ring gegen Jaume Masia und John McPhee durch.

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche sicherte sich Red Bull KTM Ajo-Fahrer Raul Fernandez die Pole-Position in der Moto3-Klasse. Den Österreich-GP nahm der Spanier vor WM-Leader Albert Arenas und vor dem Schotten John McPhee auf. Bei 24 Grad Außentemperatur und Sonnenschein machten sich die 31-Nachwuchspiloten auf dem Red Bull Ring auf den Weg ins Rennen über 23 Runden.

Lokalmatador Maximilian Kofler startete das Rennen in Spielberg von Platz 26, die beiden PrüstelGP-Fahrer Barry Baltus und Jason Dupasquier von Startplatz 23 und 29.

Start: Albert Arenas kommt als erster aus Kurve 1, Fernandez ist Zweiter und verfolgt den WM-Leader. Alle Fahrer kommen ohne Zwischenfälle durch die ersten Kurven.



Runde 1: Arenas beendet die erste Runde an der Spitze. Fernandez und John McPhee verfolgen den Spanier, dahinter entsteht eine kleine Lücke zu Celestino Vietti. Darryn Binder verbessert sich von Startplatz 22 auf Rang 11.



Runde 2: Binder ist schnellster Fahrer im Feld, Vietti und Arbolino verkleinern die Lücke zur Spitzengruppe wieder.



Runde 3: McPhee übernimmt die Führung, vor Arenas und Arbolino. Max Kofler liegt auf Platz 28.

Runde 4: Deniz Öncü mischt die Spitzengruppe auf und kommt als Dritter über die Linie. Binder erneut mit der schnellsten Rennrunde, er liegt bereits auf Rang 8.



Runde 6: Deniz Öncü übernimmt die Führung im Rennen. Fernandez verfolgt den Türken auf Position 2. Binder erreicht Platz 3 und ist auf Podestkurs.



Runde 7: Barry Baltus vom PrüstelGP-Team stürzt in Kurve 3. Darryn Binder übernimmt mit seiner KTM die Führung. Zur Erinnerung: der Südafrikaner startete das moto3-Rennen auf Platz 22.



Runde 10: Öncü führt eine KTM-Amada an. Auf den ersten sechs Plätzen liegen nur KTM-Fahrer. Bester Honda-Pilot Tatsuki Suzuki auf Rang 7. Die Spitzengruppe umfasst 23 Fahrer.

Runde 11: Darryn Binder kann einen Highsider am Ausgang von Kurve 3 gerade noch verhindern und fällt auf Platz 4 zurück. Albert Arenas übernimmt die Führung.



Runde 14: WM-Leader Arenas führt vor Binder und Öncü, Jaume Masia liegt auf Platz 4. Max Kofler fährt auf Position 26.



Runde 16: Binder überholt in Kurve 3 und geht in Führung, muss aber weitgehen und fällt auf Rang 5 zurück. Öncü führt das Feld erneut an, Masia und Fernandez sind ihm auf den Fersen.



Runde 18: Es wird hektisch. Die Fahrer möchten sich bestmöglich für das Finale des Rennens positionieren. Sechs Runden sind noch zu fahren.

Runde 19: Die Spitzengruppe besteht immer noch aus 22 Piloten. Arenas an der Spitze, vor Sasaki und Masia.



Runde 20: Ayumu Sasaki erhält eine «Long Lap Penalty», weil er über die Streckenbegrenzung fuhr.



Runde 21: Sasaki tritt seine Strafe an und fällt aussichtslos auf Platz 21 zurück. Drei Runden sind noch zu absolvieren. Reihenfolge an der Spitze: Masia, Arenas, Binder.



Letzte Runde: Jaume Masia geht als Führender in die letzte Runde, wird aber in der vorletzten Kurve von WM-Leader Albert Arenas geschnappt. Arenas gewinnt sein drittes Saisonrennen und baut die WM-Führung aus. Masia wird Zweiter, Ai Ogura fuhr als Dritter über den Zielstrich.

Darryn Binder rettete Platz 4 über die Ziellinie, Fünfter wurde Vietti. Weil Ogura, Binder und Vietti in der letzten Kurve von der Strecke abkamen, erhielten alle drei eine Strafe. John McPhee rückte somit auf Platz 3 vor. Maximilian Kofler sicherte sich Platz 25.

Ergebnis Österreich-GP, Moto3: 1. Arenas, KTM. 2. Masia, Honda. 3. McPhee, Honda. 4. Vietti, KTM. 5. Ogura, Honda. 6. Binder, KTM. 7. Arbolino Honda. 8. Öncü, KTM. 9. Fernandez, KTM. 10. Suzuki, Honda. Ferner: 25. Kofler, KTM. 28. Dupasquier, KTM.

WM-Stand nach 5 von 15 Rennen: 1. Arenas, 95 Punkte. 2. McPhee, 67. 3. Ogura, 65. 4. Suzuki, 50. 5. Fernandez, 43. 6. Vietti, 40. Arbolino, 40. 8. Masia, 39. 9. Rodrigo, 33. 10. Foggia, 32.