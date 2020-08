Max Kofler (KTM): Nächste Chance im zweiten Heim-GP

Maximilian Kofler am Sonntag in Spielberg

Beim ersten von zwei Heim-GP auf dem Red Bull Ring von Spielberg konnte sich KTM-Pilot Maximilian Kofler noch kein Geschenk für seinen heutigen 20. Geburtstag machen.

Das erste der beiden Heimrennen am Red Bull Ring endete für Maximilian Kofler in der Moto3-WM auf Rang 25. Damit verbesserte er sich im Vergleich zur Qualifikation um einen Rang, in den Kampf um die Punkte konnte er am ersten der beiden Spielberg-Wochenenden nicht eingreifen.

«Das Rennen hätte besser sein können. Am Anfang waren wir gut dabei, aber durch die ständigen Zweikämpfe haben wir den Anschluss verpasst», berichtete der junge Oberösterreicher, der am heutigen Dienstag seinen 20. Geburtstag feiert. «Die vielen Überholmanöver haben eine Lücke zur Rennspitze gerissen. Und da die Duelle dann noch weitergingen, ist das Loch größer geworden. Da haben wir uns einfach zu viel gegenseitig aufgehalten», beschrieb Kofler sein Rennen. Er kämpfte in der zweiten Gruppe und beendete das Rennen mit einem Rückstand von 23 Sekunden schließlich auf Rang 25.

«Im Vergleich zur Qualifikation haben wir uns vom Set-up her im Rennen gesteigert. Das stimmt mich positiv für das nächste Wochenende», ergänzte der Attnang-Puchheimer, der am frühen Morgen im Warm-Up noch einige Verbesserungen an seiner KTM in den Farben des Teams CIP Green Power fand.

Schon am kommenden Wochenende bekommt Kofler eine neue Chance im Kampf um die ersten WM-Punkte: Mit dem Steiermark-GP wartet noch ein weiteres Heimrennen auf Österreichs einzigen WM-Piloten. Bis dahin wollen der nun 20-Jährige und sein Team die Zeit für eine detaillierte Auswertung der Daten nutzen.