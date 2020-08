Spielberg: Fernandez wieder auf Pole, Kofler auf P26

Zum zweiten Mal nacheinander startet Raul Fernandez von der Pole-Position. In einer spannenden Qualifikation in Spielberg verwies er WM-Leader Albert Arenas und John McPhee auf die Plätze.

Erst holte Tatsuki Suzuki drei Mal in Folge die Pole-Position in der Moto3-Klasse, jetzt mausert sich Raul Fernandez (KTM) zum Favoriten bei der Zeitenjagd. Der Spanier startet im österreichischen Spielberg zum zweiten Mal nach dem Tschechien-GP von P1. Seine Bestzeit, eine 1:36,277 min, war der schnellste Umlauf des Wochenendes.

Die erste Reihe komplettieren WM-Leader Albert Arenas und John McPhee. Suzuki startet von P6, vor ihm stehen Jaume Masia und Celestino Vietti. Dabei trennen die ersten vier Piloten nicht einmal eine Zehntelsekunde. Bedeutet: Zwei KTM-Piloten vor zwei Honda-Fahrern unter den Top 4 und auch in Bezug auf die Top Ten ist es ausgeglichen zwischen den beiden Herstellern. Kaito Toba, der Teamkollege von Fernandez, stürzte auf seiner Runde spektakulär, blieb aber unverletzt.

Auf nasser Strecke waren im FP3 am Samstagmorgen keine Verbesserungen mehr möglich, weshalb die Top-14 des Freitags direkt in die entscheidende zweite Qualifying-Session aufstiegen. Dies hatte zur Folge, dass unter anderem Vorjahressieger Romano Fenati (Husqvarna) schon im Q1 im Einsatz war – neben Lokalmatador Maximilian Kofler, dem Schweizer Jason Dupasquier und Barry Baltus (beide vom Prüstel GP-Team). Der Italiener blieb deutlich hinter seinen Erwartungen zurück und wurde Vorletzter.



Kofler präsentierte sich bei den nassen Bedingungen in einer guten Verfassung. Bei den trockenen Verhältnissen im Q1 spielte der Österreicher dann aber keine Rolle bei der Entscheidung um den Einzug in Q2, wobei er sich um 0,7 sec steigern konnte. «Es war nicht so schlecht. Man muss hier alles exakt erwischen, auch den Windschatten. Er hat sich kontinuierlich verbessert», sagte Papa Klaus Kofler über Startplatz 26 seines Sohnes. Das Ticket für die zweite Runde sicherten sich in letzter Sekunde Jeremy Alcoba (Honda), Riccardo Rossi, Ayumu Sasaki und Deniz Öncü (alle KTM).



Startaufstellung Moto3, Brünn

1. Fernandez, KTM, 1:36,277 min

2. Arenas, KTM, + 0,011 sec

3. McPhee, Honda, + 0,029

4. Masia, Honda, + 0,094

5. Vietti, KTM, + 0,185

6. Suzuki, Honda, + 0,218

7. Rodrigo, Honda, + 0,294

8. Arbolino, Honda, + 0,367

9. Rossi, KTM, + 0,453

10. Öncü, KTM, + 0,479

11. Foggia, Honda, + 0,580

12. Migno, KTM, + 0,614

13. Ogura, Honda, + 0,660

14. Salac, KTM, + 0,787



Ferner:

23. Baltus, KTM

26. Kofler, KTM

29. Dupasquier, KTM