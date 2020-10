Dupasquier & Baltus: Wieder keine Steigerung

Vor zwei Jahren kämpfte PrüstelGP um diese Zeit mit Marco Bezzecchi um den Moto3-WM-Titel. Die mutmasslichen Talente Dupasquier und Baltus stehen in der WM-Tabelle als Habenichtse da.

Schon beim ersten freien Training am Freitag für den «Gran Premio Michelin de Aragón» herrschte frostige Stimmung. Aufgrund der Asphalttemperatur von nur 8 Grad wurde das FP1 der Moto-Klasse von vielen Stürzen geprägt. Trotz der kühlen Luft zeigte Barry Baltus bei diesen Bedingungen ein gutes Gefühl. Wegen der wärmeren Temperaturen am Nachmittag verbessterten dann alle Fahrer ihre Rundenzeiten. Nach einer Umplanung aufgrund der kühlen Witterung startete das FP3 am Samstagmorgen um 10 Uhr. Beide Prüstel-Fahrer stürzten, blieben jedoch unverletzt.

Im Qualifying wiederholte Jason Dupasquier mit Platz 23 seinen besten Startplatz in dieser Saison. Trotz der guten Leistung in den vorangegangenen Trainings kam der Belgier Barry Baltus über Platz 29 nicht hinaus.

Nach einem vielversprechenden Warm-up am Sonntagmorgen hatte Barry Baltus Mühe, die Pace im Rennen zu halten. Er kam nach 19 Runden nur als 25. ins Ziel.

Der Schweizer Jason Dupasquier eroberte Positionen zurück und kämpfte ständig um die Top-20, fiel in der letzten Runde jedoch auf den 22. Platz zurück.

Jason Dupasquier #50, P22

«Ich bin ziemlich glücklich über das Ende dieses Rennwochenendes. Trotz des Rennergebnisses war meine Leistung im Rennen wirklich gut, ich hatte eine gute Pace. In der ersten Runde berührte ich einen anderen Fahrer und fand mich auf der letzten Position wieder. Aber ich verlor nicht die Nerven und begann, mit einem guten TempoPositionen zurückzugewinnen. Und das alles alleine. Ich schaffte es, die Gruppe vor mir einzuholen und kämpfte das ganze Rennen über mit ihr. Ich habe bewiesen, dass ich eine gute Pace habe. Ich denke, ich kann mich am kommenden Wochenende weiter verbessern.»

Barry Baltus #70, P25

«Es war definitiv ein schwieriges Wochenende für uns, wahrscheinlich das schwierigste der bisherigen Saison. Das Gefühl mit dem Motorrad war gut, aber die Rundenzeit und die Ergebnisse kommen nicht, deshalb bin ich ein wenig enttäuscht. Zum Glück haben wir noch eine Chance hier in Aragón. Ich möchte nächstes Wochenende stärker zurückkommen.»

Tim Jüstel, PrüstelGP Team Koordinator

«Es war mit Sicherheit kein leichtes Wochenende für uns. Die Streckenbedingungen waren für alle Teilnehmer durch die kalten Temperaturen nicht leicht. Natürlich sind wir noch nicht an unserem Ziel angekommen, aber Jason hat am Sonntag ein solides Rennen gezeigt. Er konnte schnelle Rundenzeiten fahren und seine Gruppe lange Zeit auf Platz 19 anführen. Für Barry wäre der Schlüssel zum Erfolg nach wie vor ein besseres Qualifying. Wir müssen es schaffen, von weiter vorn ins Rennen zu starten, wenn wir um die Top-15 kämpfen wollen. Wir haben bereits mehrere Ideen für das kommende Wochenende hier in Aragón und nehmen einige positive Aspekte mit. Für unsere Rookies ist es gut, eine zweite Chance auf der gleichen Rennstrecke zu haben.»

Ergebnis, Moto3-Rennen, Aragón (18.10.)

1. Masia, Honda, 31:45,009 min

2. Binder, KTM, + 0,091 sec

3. Fernandez, KTM, + 0,196

4. Fenati, Husqvarna, + 0,327

5. McPhee, Honda, + 0,368

6. Alcoba, Honda, + 0,385

7. Arenas, KTM, + 0,396

8. Suzuki, Honda, + 1,933

9. Vietti, KTM, + 2,389

10. Foggia, Honda, + 2,461

11. Toba, KTM, + 2,966

12. Tatay, KTM, + 3,020

13. Sasaki, KTM, + 4,872

14. Ogura, Honda, + 10,949

15. Deniz Öncü, KTM, + 10,979



Ferner:

22. Dupasquier, KTM, + 21,440

25. Barry Baltus, KTM, + 36,628

Moto3-WM-Stand nach 11 von 15 Rennen:

1. Arenas, 144 Punkte. 2. Ogura, 131. 3. Vietti, 126. 4. Arbolino 115. 5. McPhee, 109. 6. Masia, 108. 7. Fernandez, 89. 8. Suzuki, 83. 9. Binder, 82. 10. Rodrigo, 77.