Aragón: Tony Arbolino (Honda) in Quarantäne

Snipers-Honda-Pilot Tony Arbolino fehlte im FP1 der Moto3-Klasse, weil sich auf seinem Flug nach Aragón ein Passagier befand, der positiv auf Covid-19 getestet wurde. Der Italiener wurde am Donnerstag negativ getestet.

Nachdem MotoGP-Star Valentino Rossi den Aragón-GP aufgrund einer Coronavirus-Infektion absagen musste, wackelt nun die Teilnahme von Tony Arbolino. Der Vierte der Moto3-Tabelle, der in Le Mans am vergangenen Sonntag als Zweiter auf dem Podest stand, verpasste zumindest das erste freie Training im Motorland.



Der Grund dafür: Im Flugzeug, das der Italiener am Donnerstag in Richtung Aragón bestieg, befand sich ein Passagier, der anschließend positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Und wer in Spanien mit einem Corona-Positiven in Kontakt kommt, muss sich zehn Tage in Quarantäne begeben.

«Das Testergebnis von Tony ist negativ», betonte das Snipers Team am Freitagmorgen und verwies auf einen erneuten Test am Donnerstag. Wie es weitergeht, steht aber noch nicht fest.



Laut den italienischen Kollegen von «GPone.com» sprechen die Ärzte von WM-Promoter Dorna und der FIM aktuell mit den spanischen Gesundheitsbehörden, um endgültig zu klären, ob Arbolino an diesem Rennwochenende noch auf seine Honda steigen darf.

Übrigens: Auf Ersuchen von Michelin wurde das FP1 der MotoGP wegen der kühlen Witterung verschoben. Die Belagstemperatur lag um 9.50 Uhr bei 10 Grad. Jetzt wird die Boxengasse um 10.25 Uhr geöffnet. Eigentlich sollte es um 9.55 Uhr losgehen.

Aragón, Moto3 FP1, 16. Oktober:

1. Darryn Binder, KTM, 1:59,813 min

2. Vietti, KTM, + 0,331 sec

3. McPhee, Honda, + 0,503

4. Raul Fernandez, KTM, + 0,554

5. Antonelli, Honda, + 0,696

6. Lopez, Husqvarna, + 0,758

7. Ogura, Honda, + 0,765

8. Suzuki, Honda, + 0,835

9. Fenati, Husqvarna, + 0,843

10. Kunii, Honda, + 0,865



Ferner:

25. Dupasquier, KTM, + 2,731

27. Kofler, KTM, + 3,038